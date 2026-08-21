SC ने टेलीकॉम सचिव को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाने की दयानिधि मारन की अर्जी को मंजूरी देने वाला आदेश रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के कानूनी मामले से जुड़े मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है.
By Sumit Saxena
Published : August 21, 2026 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ गैर-कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के कथित मामले में केंद्रीय टेलीकॉम सचिव को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाने का निर्देश दिया गया था.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने की.
पीठ, हाई कोर्ट के 25 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करने के पक्ष में है और प्रतिवादी को टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाने की इजाजत देती है, जैसा कि हमारे 10 अगस्त के आदेश में बताया गया था.
हम हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करते हैं. पीठ ने कहा, "हम प्रतिवादी को यह विकल्प देते हैं कि अगर वह चाहे तो टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुला सकता है."
मारन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट के गवाह के तौर पर बुलाना ज़्यादा सही रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को मारन की ओर से पेश वकीलों से पूछा कि टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर क्यों नहीं बुलाया जा सकता.
पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या उन्हें टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाए जाने पर कोई आपत्ति है. राजू ने कहा कि उसे ऐसे निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं होगी. ट्रायल कोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2025 के अपने आदेश में मारन की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें टेलीकॉम सचिव को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की गई थी.
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