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SC ने टेलीकॉम सचिव को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाने की दयानिधि मारन की अर्जी को मंजूरी देने वाला आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ गैर-कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के कथित मामले में केंद्रीय टेलीकॉम सचिव को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाने का निर्देश दिया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने की. पीठ, हाई कोर्ट के 25 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करने के पक्ष में है और प्रतिवादी को टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाने की इजाजत देती है, जैसा कि हमारे 10 अगस्त के आदेश में बताया गया था. हम हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करते हैं. पीठ ने कहा, "हम प्रतिवादी को यह विकल्प देते हैं कि अगर वह चाहे तो टेलीकॉम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुला सकता है."