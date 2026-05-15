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सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सज़ा को निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश को रद किया

कुलदीप सेंगर की सज़ा को निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद कर दिया और मामले को नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि या तो दोषसिद्धि के खिलाफ सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाए या सज़ा निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदन पर नया आदेश पारित किया जाए.

सीजेआई ने कहा, "बिना यह कहे कि आदेश गलत है... हम आदेश (उच्च न्यायालय द्वारा पारित) को रद कर देते हैं. मामले को दो विकल्पों के साथ उच्च न्यायालय में वापस भेजें: अपील पर स्वयं निर्णय लें या यदि आपको लगता है कि अपील में कुछ समय लगने की संभावना है, तो कृपया सभी को सुनने के बाद सज़ा के निलंबन के आवेदन पर उचित आदेश पारित करें..."

सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश से प्रभावित हुए बिना मामले पर फैसला किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "बेशक, एक बार जब हम इसे अलग रख देंगे..."

सेंगर के वकील ने कहा कि एक बार जब आदेश खारिज हो जाता है, तो यह एक तरह से वरिष्ठ अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक की राय का प्रतिबिंब होता है. मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना ​​गलत था कि POCSO अधिनियम के तहत एक विधायक "लोक सेवक" नहीं है.

पीठ ने कहा, "हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए अति-तकनीकी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं." पीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. मेहता ने कहा कि एक विधायक प्रभावशाली स्थिति में होगा. सीजेआई ने कहा कि उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है.

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आदेश पारित करते समय जिन मुद्दों को छुआ, जैसे सज़ा का निलंबन, ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सज़ा के निलंबन पर आदेश पारित करने के चरण में भी ध्यान देने की आवश्यकता है.

सीजेआई ने कहा कि "और, सज़ा के निलंबन की प्रार्थना पर गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, लागू आदेश को रद्द करते हैं, और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हैं...",