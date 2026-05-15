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सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सज़ा को निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश को रद किया

पीठ ने उच्चन्यायालय से अनुरोध किया कि दोषसिद्धि के खिलाफ सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला हो या नया आदेश पारित हो.

KULDEEP SENGAR SENTENCE
कुलदीप सेंगर की सज़ा को निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 1:24 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद कर दिया और मामले को नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि या तो दोषसिद्धि के खिलाफ सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाए या सज़ा निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदन पर नया आदेश पारित किया जाए.

सीजेआई ने कहा, "बिना यह कहे कि आदेश गलत है... हम आदेश (उच्च न्यायालय द्वारा पारित) को रद कर देते हैं. मामले को दो विकल्पों के साथ उच्च न्यायालय में वापस भेजें: अपील पर स्वयं निर्णय लें या यदि आपको लगता है कि अपील में कुछ समय लगने की संभावना है, तो कृपया सभी को सुनने के बाद सज़ा के निलंबन के आवेदन पर उचित आदेश पारित करें..."

सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश से प्रभावित हुए बिना मामले पर फैसला किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "बेशक, एक बार जब हम इसे अलग रख देंगे..."

सेंगर के वकील ने कहा कि एक बार जब आदेश खारिज हो जाता है, तो यह एक तरह से वरिष्ठ अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक की राय का प्रतिबिंब होता है. मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना ​​गलत था कि POCSO अधिनियम के तहत एक विधायक "लोक सेवक" नहीं है.

पीठ ने कहा, "हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए अति-तकनीकी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं." पीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. मेहता ने कहा कि एक विधायक प्रभावशाली स्थिति में होगा. सीजेआई ने कहा कि उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है.

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आदेश पारित करते समय जिन मुद्दों को छुआ, जैसे सज़ा का निलंबन, ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सज़ा के निलंबन पर आदेश पारित करने के चरण में भी ध्यान देने की आवश्यकता है.

सीजेआई ने कहा कि "और, सज़ा के निलंबन की प्रार्थना पर गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, लागू आदेश को रद्द करते हैं, और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हैं...",

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को मुख्य अपील पर जल्द से जल्द फैसला करने का प्रयास करना चाहिए, अधिमानतः तीन महीने के भीतर, "...और जब हमारे सामने आग्रह किया जाता है तो पहले के मौकों पर अपील की गई है कि लंबाई में कटौती की जाए..."

पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि अपील पर शीघ्र निर्णय नहीं किया जा सकता है, तो वह शिकायतकर्ता के वकील सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा निलंबन की प्रार्थना पर नया आदेश पारित कर सकता है.

पीठ ने स्पष्ट किया कि पिछले आदेश को रद्द करते समय उसने सजा के निलंबन की प्रार्थना के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी.

मेहता ने कहा कि अदालत शुरू में यह जानकर प्रसन्न हुई कि कुछ अतिरिक्त आधार भी थे जिन पर विचार नहीं किया गया.

मेहता ने तर्क दिया, "विचार किए गए आधारों पर भी दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए, क्या वह एक लोक सेवक है. इसलिए, कृपया उन आधारों को शामिल करते हुए स्पष्ट करें जिन पर विचार किया गया था. पुनर्विचार की आवश्यकता है."

सेंगर के वकील ने कहा कि सजा के निलंबन के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई होनी चाहिए और किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी आधारों पर विचार किया जाना चाहिए.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "जिस आदेश को हम अलग रख रहे हैं, उसमें की गई टिप्पणियों से नई सुनवाई बाधित नहीं होगी..."

उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि उस समय सेंगर की स्थिति - एक विधायक - निचली अदालत द्वारा उसे 'सार्वजनिक सेवक' मानने को उचित नहीं ठहराती थी.

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि बाल यौन अपराध विरोधी कानून POCSO को इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है.

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कुलदीप सेंगर की सज़ा
SUPREME COURT ON SC
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