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सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया

सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ( File Photo/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि इस समय उसकी रिहाई से ट्रायल में बाधा आ सकती है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया. सोनम की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद ने की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार का पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की तामील में कथित कमियों के आधार पर उसे राहत देने में गलती की. पीठ ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार न देना, जांच के उद्देश्य से दोबारा गिरफ्तार करने में रुकावट नहीं बनेगा. जस्टिस सुंदरेश ने आदेश सुनाते हुए कहा, "तथ्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी (सोनम रघुवंशी) जमानत की हकदार नहीं है. न सिर्फ गुणों के आधार पर, बल्कि दोनों कोर्ट द्वारा चर्चा किए गए आधारों पर भी… ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी को गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे. गिरफ्तारी के आधार न देने और सही कारण बताने में अंतर है…" पीठ ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज उसे दे दिए गए हैं और वह इस बात पर विचार नहीं करना चाहती कि मामला अपनी मर्जी से सरेंडर करने का है या गिरफ्तारी का. पीठ ने कहा कि इस कोर्ट के फैसले के आधार पर जमानत देने में दोनों निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट) ने गलती की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें यह भी पता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है… हालांकि, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां गुण के आधार पर विस्तार को खारिज करने वाले पहले के जमानत आदेश अंतिम हो गए हैं. ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है." पीठ ने कहा, "हम यह देखना चाहते हैं कि इस चरण पर प्रतिवादी का लगातार जमानत विस्तार वर्तमान ट्रायल में रुकावट डाल सकता है… हम विवादित ऑर्डर को रद्द करना चाहते हैं." शीर्ष अदालत ने सोनम को सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया. पीठ ने आगे कहा, "अगर ट्रायल 6 महीने के अंदर आगे नहीं बढ़ता और खत्म नहीं होता है, तो प्रतिवादी को नई जमानत अर्जी दाखिल करने की आजादी है…"