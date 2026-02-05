'शादी का हर टूटा वादा बलात्कार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वकील महिला द्वारा दर्ज FIR रद्द की
शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने इस FIR को खत्म करने से इनकार कर दिया था.
Published : February 5, 2026 at 9:08 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बलात्कार (Rape) का अपराध बेहद गंभीर श्रेणी का है, इसलिए इसकी धाराओं का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में होना चाहिए जहाँ वास्तव में यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति का अभाव हो. शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने इस FIR को खत्म करने से इनकार कर दिया था.
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 'शादी के झूठे वादे' के आधार पर दर्ज की गई एक रेप की FIR को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि यह एक सहमति से बना रिश्ता था, जिसमें बाद में कड़वाहट आ गई.
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को अपने निजी रिश्तों में संयम बरतना चाहिए. आपसी कड़वाहट या निजी विवादों के कारण राज्य की कानूनी मशीनरी (पुलिस/अदालत) को अपने व्यक्तिगत संबंधों में घसीटने से बचना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है, जो पहले से ही मामलों के भारी बोझ से जूझ रही है, और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि हर बिगड़ते रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल इस गंभीर अपराध के महत्व को कम करता है, बल्कि आरोपी पर कभी न मिटने वाला कलंक लगाता है और उसके साथ घोर अन्याय करता है.
शीर्ष अदालत ने अपने पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें विफल या टूटे हुए रिश्तों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति पर गौर किया गया था. पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले के रिकॉर्ड पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमें ऐसी कोई सामग्री या सबूत नहीं मिले जो आईपीसी (IPC) की धारा 376(2)(n) के इस्तेमाल को जायज ठहराते हों.
पीठ ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता महिला स्वयं एक वकील है, इसलिए उसे पहले से ही बोझ तले दबी सरकारी मशीनरी को इस तरह की आपराधिक मुकदमेबाजी में उलझाने से पहले अपनी समझदारी और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था.
पीठ ने कहा, "अदालतों को आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत दर्ज मामलों की पहचान करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें यह देखना होगा कि क्या इस अपराध के जरूरी तत्व मौजूद हैं- यानी, क्या आरोपी ने शादी का वादा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह महिला की यौन सहमति हासिल कर सके और शुरू से ही उसका इरादा शादी करने का नहीं था? साथ ही, क्या उस झूठे वादे का महिला की सहमति पर सीधा असर पड़ा था?"
पीठ ने आगे स्पष्ट किया, "ऐसे वास्तविक मामले जिनमें आरोपी पर मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें उन विवादों से अलग रखा जाना चाहिए जो दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों में पैदा होते हैं. अक्सर ये विवाद आपसी असहमति, अनबन या बाद में मन बदल जाने के कारण होते हैं, जिन्हें आपराधिक रंग दे दिया जाता है."
शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया था कि हालांकि उसने आरोपी को अपने चल रहे तलाक के मामले की जानकारी दे दी थी, फिर भी आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
इस पर बेंच ने टिप्पणी की: "कानून एक समय में दो शादियां करने की अनुमति नहीं देता और पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करने पर रोक लगाता है. इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता, जो खुद एक वकील है, कानून की इस स्थापित स्थिति से अनजान थी. यह कहना गलत होगा कि उसे आरोपी ने शादी के बहाने बहलाया-फुसलाया या शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया, खासकर तब जब दोनों ही पक्ष महिला की वैवाहिक स्थिति (कि वह अभी भी विवाहित है) से अच्छी तरह वाकिफ थे."
पीठ ने कहा कि इस अदालत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ इस आधार पर कि दो लोगों ने शादी के वादे के बाद शारीरिक संबंध बनाए, हर मामला बलात्कार नहीं होता.
पीठ ने स्पष्ट किया, "आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध केवल तभी माना जा सकता है, जब आरोपी ने शादी का वादा 'शुरुआत से ही' सिर्फ यौन संबंध बनाने की सहमति हासिल करने के लिए किया हो और उसका इरादा कभी शादी करने का रहा ही न हो. साथ ही, उस झूठे वादे का महिला की सहमति पर सीधा असर पड़ा हो."
