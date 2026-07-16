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'हम बुलडोजर न्याय के खिलाफ फैसले पर कायम', अवमानना ​​याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम है – जो नवंबर 2024 में दिया गया था, जिसमें "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ सुरक्षा उपाय तय किए गए थे – लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर मामले में अलग-अलग तथ्यात्मक विवाद शामिल हैं जिन्हें संबंधित उच्च न्यायालय (HCs) ही सबसे अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं.

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे) ने फैसले का उल्लंघन कर तोड़फोड़ का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि अवमानना ​​याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ताओं के परिसर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके ध्वस्त किया गया था.

पीठ ने सभी अवमानना याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों को भेज दिया, और सभी मामलों को खुला छोड़ दिया. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण पर कोई राय नहीं दी है और उच्च न्यायालयों के सामने कार्यवाही लंबित रहने तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. हालांकि, पीठ ने आगे कहा कि सभी पक्ष उच्च न्यायालयों के सामने अंतरिम आदेश में बदलाव की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो ऐसे आवेदनों पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेंगे.

पीठ ने कहा, "हम इन कार्यवाही के रिकॉर्ड को संबंधित उच्च न्यायालयों को ट्रांसफर करना सही समझते हैं," और उच्च न्यायालयों से यह भी कहा कि वे संबंधित रिकॉर्ड मंगाएं और अगर जरूरी हो, तो सभी वास्तविक मुद्दों को तय करने के लिए जिला कोर्ट के जरिये सबूत हासिल करें.

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तोड़ा गया और कानून के खिलाफ जाकर ध्वस्तीकरण के आदेश पास किए गए. हालांकि संबंधित अधिकारियों ने दावा किया कि ध्वस्तीकरण कानूनी थे. पीठ ने कहा कि इन मामलों में "तथ्य संबंधी कई प्रश्न" उठाए गए हैं, जिन पर उसके समक्ष चल रही न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में ठीक से फैसला नहीं किया जा सकता.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने अलग-अलग पक्षों के वकील से पूछा कि क्या उसके फैसले का इस्तेमाल सभी गैर-कानूनी कब्जों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए किया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से यह पता लगाने को कहा कि क्या उनके मुवक्किलों को कानून के तहत उठाए गए कड़े कदमों के लिए अलग किया गया था, जबकि दूसरों को उसी स्तर की जांच का सामना नहीं करना पड़ रहा था. वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उनके मुवक्किल गणेश गुप्ता, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, का फ्रूट जूस का स्टॉल था, जिस पर बुलडोजर चला. जस्टिस बागची ने कहा, "सवाल यह है कि क्या इस व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार (authorization) था या कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं?"

हेगड़े ने कहा कि एक मामले में एक टीवी एंकर बुलडोजर पर बैठकर वहां आया. CJI ने कहा कि इन आरोपों के बारे में किसी को तो फैसला करना ही होगा. एक मामले का हवाला देते हुए, CJI ने कहा कि प्रतिवादी का कहना है कि विवादित इलाका सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए बनी सरकारी योजना का हिस्सा था और दूसरे पक्ष की मनमानी के कारण, वे सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास नहीं कर पा रहे हैं.

CJI ने कहा, “और, वह यहां बुलडोजर का दावा कर रहे हैं… हमें इस तरह के दावे पर ध्यान क्यों देना चाहिए. इसलिए, हाई कोर्ट इस मामले में शामिल होगा…" पीठ ने कहा कि वह 2024 के फैसले में जारी कोर्ट के निर्देशों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दे सकती.