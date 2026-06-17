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सुप्रीम कोर्ट ने सालों तक लंबित रहने के बाद अपीलों को वापस हाई कोर्ट भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

हैदराबाद: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में पूर्व स्पीकर अप्पावु को 2016-2021 के आम विधानसभा चुनावों के लिए तिरुनेलवेली जिले की राधापुरम विधानसभा सीट से जीतने वाला उम्मीदवार घोषित किया है. सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से केस पर आदेश देने में 10 साल की देरी पर, जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि जब कोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत दिए गए तेजी से ट्रायल के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो यह डेमोक्रेसी और एडल्ट वोटरशिप की असली भावना को कमजोर करता है.



मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

"सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग छह साल तक मामले को लंबित रखने के बाद, यह सही समझा कि समय बीत जाने और कार्यकाल खत्म हो जाने को देखते हुए इस सवाल को खुला रखना होगा और सिविल अपील में इस सवाल पर फैसला करने से कोई फायदा नहीं होगा. बहुत सम्मान के साथ, सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना चाहिए था क्योंकि इस कोर्ट ने पहले ही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस/ट्रायल कोर्ट के तौर पर ऊपर दिए गए सवाल के बारे में एक नतीजा दे दिया है."

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट देखने पर, मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि 203 पोस्टल वोटों में से, अप्पावु को 153 वैलिड वोट मिले थे और इनबादुरई को अपने पक्ष में 1 वैध वोट मिला था. इस तरह, कोर्ट ने पाया कि अप्पावु ने 103 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था.

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सालों तक लंबित रहने के बाद भी मामलों को सुलझाए बिना हाई कोर्ट को वापस भेजने के लिए आलोचना की. रिमांड कहे जाने वाले इस तरीके का मकसद प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पक्का करना है, लेकिन असल में यह मुकदमेबाजी को दशकों तक खींच सकता है. 2024–2026 के बीच, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को कम करने की अपनी कोशिशों के बावजूद, कुछ लंबे समय से लंबित मामलों को हाई कोर्ट में वापस भेजना जारी रखा है. ये रिमांड अक्सर तब होते हैं जब निचली अदालतों ने असल मामलों को ठीक से नहीं देखा होता, लेकिन दशकों बाद केस फिर से शुरू करने के लिए इनकी आलोचना हुई है.



"न्याय में देरी करना, न्याय की विफलता के जोखिम से बेहतर है" "देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है"

सुप्रीम कोर्ट केस वापस क्यों भेजता है?

अधूरे रिकॉर्ड: अगर हाई कोर्ट ने सबूतों की ठीक से जांच नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से विचार के लिए केस वापस भेज सकता है.

निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार: पार्टियों को दलीलें पेश करने का सही मौका देना, खासकर अगर सुनवाई में कोई कमी रही हो.

अधिकार क्षेत्र के मुद्दे: कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट के कानून पर फैसला देने से पहले हाई कोर्ट को तथ्यों के सवालों पर फैसला करना पड़ता है.

लंबे समय से लंबित मामले वापस भेजे गए

सिविल विवाद: 20-30 साल से पेंडिंग कई प्रॉपर्टी और विरासत के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने सही नतीजों की कमी का हवाला देते हुए केस हाई कोर्ट को वापस भेज दिए हैं.

आपराधिक अपील

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा (1975) में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया, जिससे एक मिसाल कायम हुई जो आज भी इस्तेमाल हो रही है.

हाल के मामले (2025–2026): रिमांड से बचने की अपनी कोशिशों के बावजूद, कोर्ट ने अभी भी ऐसे केस वापस कर दिए हैं जब हाई कोर्ट जरूरी असल मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहे, जिससे उन केस करने वालों को निराशा हुई जो पहले ही दशकों से इंतजार कर रहे थे.

रिमांड पर आलोचना

न्याय में देरी: 15-20 साल बाद केस वापस भेजने से असल में केस फिर से शुरू हो जाते हैं.

भरोसे में कमी: केस करने वाले अपील और रिमांड के चक्कर में फंसे हुए महसूस करते हैं.

विरोधाभास: सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि रिमांड से बचना चाहिए, फिर भी मुश्किल केस में यह तरीका जारी है.



सुप्रीम कोर्ट के हाल के रिमांड ऑर्डर

धर्मेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिया. सालों तक मामला लंबित रहने के बावजूद, कोर्ट ने माना कि तथ्य के नतीजे अधूरे थे और हाई कोर्ट की समीक्षा की जरूरत थी.

राम मनोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया में कमियों और सबूतों की सही जांच न होने पर ध्यान दिया.



कल्पेशकुमार शाह बनाम गुजरात राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को रिमांड किया. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने जरूरी असल झगड़ों को ठीक से नहीं सुलझाया था.

राजू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया. लंबे समय से लंबित होने के बावजूद मुकदमेबाजी फिर से शुरू किया, जिससे निष्पक्षता और अंतिमता के बीच तनाव दिखा.

सुवेज सिंह बनाम राम नरेश (2005) (2024 का केस 2025 में रिमांड किया गया)

20 साल से पेंडिंग सिविल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिमांड को पलट दिया और जोर दिया कि जब तक जरूरी न हो, रिमांड से बचना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट कभी मेरिट के आधार पर फैसला कर रहा है, तो कभी रिमांड पर ही रख रहा है.