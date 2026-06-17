ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने सालों तक लंबित रहने के बाद अपीलों को वापस हाई कोर्ट भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि रिमांड से बचना चाहिए, फिर भी मुश्किल केस में यह तरीका जारी है.

Supreme Court sending appeals back to High Courts after years of pendency
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 3:43 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में पूर्व स्पीकर अप्पावु को 2016-2021 के आम विधानसभा चुनावों के लिए तिरुनेलवेली जिले की राधापुरम विधानसभा सीट से जीतने वाला उम्मीदवार घोषित किया है. सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से केस पर आदेश देने में 10 साल की देरी पर, जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि जब कोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत दिए गए तेजी से ट्रायल के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो यह डेमोक्रेसी और एडल्ट वोटरशिप की असली भावना को कमजोर करता है.

मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की
"सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग छह साल तक मामले को लंबित रखने के बाद, यह सही समझा कि समय बीत जाने और कार्यकाल खत्म हो जाने को देखते हुए इस सवाल को खुला रखना होगा और सिविल अपील में इस सवाल पर फैसला करने से कोई फायदा नहीं होगा. बहुत सम्मान के साथ, सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना चाहिए था क्योंकि इस कोर्ट ने पहले ही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस/ट्रायल कोर्ट के तौर पर ऊपर दिए गए सवाल के बारे में एक नतीजा दे दिया है."

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट देखने पर, मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि 203 पोस्टल वोटों में से, अप्पावु को 153 वैलिड वोट मिले थे और इनबादुरई को अपने पक्ष में 1 वैध वोट मिला था. इस तरह, कोर्ट ने पाया कि अप्पावु ने 103 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था.

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सालों तक लंबित रहने के बाद भी मामलों को सुलझाए बिना हाई कोर्ट को वापस भेजने के लिए आलोचना की. रिमांड कहे जाने वाले इस तरीके का मकसद प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पक्का करना है, लेकिन असल में यह मुकदमेबाजी को दशकों तक खींच सकता है. 2024–2026 के बीच, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को कम करने की अपनी कोशिशों के बावजूद, कुछ लंबे समय से लंबित मामलों को हाई कोर्ट में वापस भेजना जारी रखा है. ये रिमांड अक्सर तब होते हैं जब निचली अदालतों ने असल मामलों को ठीक से नहीं देखा होता, लेकिन दशकों बाद केस फिर से शुरू करने के लिए इनकी आलोचना हुई है.

"न्याय में देरी करना, न्याय की विफलता के जोखिम से बेहतर है"

"देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है"

सुप्रीम कोर्ट केस वापस क्यों भेजता है?
अधूरे रिकॉर्ड: अगर हाई कोर्ट ने सबूतों की ठीक से जांच नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से विचार के लिए केस वापस भेज सकता है.
निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार: पार्टियों को दलीलें पेश करने का सही मौका देना, खासकर अगर सुनवाई में कोई कमी रही हो.
अधिकार क्षेत्र के मुद्दे: कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट के कानून पर फैसला देने से पहले हाई कोर्ट को तथ्यों के सवालों पर फैसला करना पड़ता है.

लंबे समय से लंबित मामले वापस भेजे गए
सिविल विवाद: 20-30 साल से पेंडिंग कई प्रॉपर्टी और विरासत के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने सही नतीजों की कमी का हवाला देते हुए केस हाई कोर्ट को वापस भेज दिए हैं.
आपराधिक अपील
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा (1975) में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया, जिससे एक मिसाल कायम हुई जो आज भी इस्तेमाल हो रही है.

हाल के मामले (2025–2026): रिमांड से बचने की अपनी कोशिशों के बावजूद, कोर्ट ने अभी भी ऐसे केस वापस कर दिए हैं जब हाई कोर्ट जरूरी असल मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहे, जिससे उन केस करने वालों को निराशा हुई जो पहले ही दशकों से इंतजार कर रहे थे.

रिमांड पर आलोचना
न्याय में देरी: 15-20 साल बाद केस वापस भेजने से असल में केस फिर से शुरू हो जाते हैं.
भरोसे में कमी: केस करने वाले अपील और रिमांड के चक्कर में फंसे हुए महसूस करते हैं.
विरोधाभास: सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि रिमांड से बचना चाहिए, फिर भी मुश्किल केस में यह तरीका जारी है.

सुप्रीम कोर्ट के हाल के रिमांड ऑर्डर
धर्मेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिया. सालों तक मामला लंबित रहने के बावजूद, कोर्ट ने माना कि तथ्य के नतीजे अधूरे थे और हाई कोर्ट की समीक्षा की जरूरत थी.

राम मनोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया में कमियों और सबूतों की सही जांच न होने पर ध्यान दिया.

कल्पेशकुमार शाह बनाम गुजरात राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को रिमांड किया. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने जरूरी असल झगड़ों को ठीक से नहीं सुलझाया था.

राजू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024 का केस 2026 में रिमांड किया गया)
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया. लंबे समय से लंबित होने के बावजूद मुकदमेबाजी फिर से शुरू किया, जिससे निष्पक्षता और अंतिमता के बीच तनाव दिखा.

सुवेज सिंह बनाम राम नरेश (2005) (2024 का केस 2025 में रिमांड किया गया)
20 साल से पेंडिंग सिविल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिमांड को पलट दिया और जोर दिया कि जब तक जरूरी न हो, रिमांड से बचना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट कभी मेरिट के आधार पर फैसला कर रहा है, तो कभी रिमांड पर ही रख रहा है.

मामलाप्रकारविलंब अवधिअपील का प्रकार
राम बाबू मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975)आपराधिक51 सालरिमांडेड
पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह (1990 के दशक)Civil रिमांडेड
एशियन रिसर्फेसिंग बनाम सीबीआई (2018)ProceduralDecadesसीमित स्थगन/रोक
सुवेज सिंह बनाम राम नरेशसिविल20 yrsरिमांड से इनकार
धर्मेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्यआपराधिक15+ yrsरिमांडेड
राम मनोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्यआपराधिक15–20 yrsरिमांडेड
कल्पेशकुमार शाह बनाम गुजरात राज्यआपराधिक15–20 yrsरिमांडेड
राजू बनाम महाराष्ट्र राज्यआपराधिक15–20 yrsरिमांडेड

रिमांड की चुनौतियां
मुकदमेबाज की निराशा, दशकों बाद मामलों को वापस भेजना प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी को फिर से शुरू करना विरोधाभास है. सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि रिमांड से बचना चाहिए, फिर भी मुश्किल केसों में उन्हें जारी रखा जाता है.

संतुलन जरूरी: कोर्ट को निष्पक्षता (सही फैक्ट-फाइंडिंग) को फाइनलिटी (मुकदमेबाजों के लिए क्लोजर) के साथ तौलना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की रिमांड प्रैक्टिस निष्पक्षता (सही फैक्ट-फाइंडिंग और नैसर्गिक न्याय पक्का करना) और क्षमता (सालों के केस के बाद फाइनलिटी देना) के बीच निर्भर करती है.

निष्पक्षताक्षमता
अगर हाई कोर्ट ने सबूतों की ठीक से जांच नहीं की है तो कोर्ट सिर्फ कानून के आधार पर फैसला नहीं कर सकता15 से 20 साल बाद केस वापस भेजने से असल में मुकदमे फिर से शुरू हो जाते हैं
रिमांड पर लेने से यह पक्का होता है कि केस करने वालों की पूरी सुनवाई हो और इंसाफ में गड़बड़ी न हो.जब अपील दशकों तक चलती है तो केस करने वालों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है.
यह हाई कोर्ट को तथ्य तय करने की इजाजत देकर न्यायिक पदानुक्रम का सम्मान करता है.लंबित दर और खराब हो रहा है. भारत में पहले से ही कोर्ट में 1.5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं.

रिमांड अभ्यास का ऐतिहासिक विकास:
1950 से 1970 के दशक में निष्पक्षता हावी थी, शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र में न्याय और प्रक्रिया की शुद्धता पर जोर दिया गया था (स्टेट ऑफ़ यू.पी. बनाम राम बाबू मिश्रा (1975) कोर्ट ने सही फैक्ट्स (तथ्य) का मूल्यांकन पक्का करने के लिए मामले को रिमांड पर भेज दिया.

1980-1990 के दशक में, न्यायिक पदानुक्रम के साथ निष्पक्षता को संतुलित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड जारी रखा, लेकिन लंबित मामलों के बोझ को मानना ​​शुरू कर दिया. फैक्ट-फाइंडर के तौर पर हाई कोर्ट की भूमिका बनाए रखने के लिए रिमांड को सही ठहराया गया. फिर भी निष्पक्षता थी, लेकिन जैसे-जैसे केस बैकलॉग बढ़े, क्षमता की चिंताएं सामने आने लगीं.

2000-2010 के दशक में क्षमता की चिंताएं बढ़ीं, जब लंबित केस लाखों में पहुंच गए, तो कोर्ट ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि जब तक जरूरी न हो, रिमांड से बचना चाहिए. एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम CBI (2018) में, अनिश्चितकालीन स्टे ऑर्डर को सीमित करने वाला एक अहम फैसला, अप्रत्यक्ष रूप से रिमांड को कम करता है.

2020-2026 में दक्षता बढ़ी लेकिन रिमांड बने रहे. सुवेज सिंह बनाम राम नरेश (2025) सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने नागरिक विवाद में उच्च न्यायालय के रिमांड को उलट दिया, और आगे की देरी से बचने के लिए योग्यता के आधार पर फैसला किया. धर्मेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026), राम मनोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) लंबे समय तक लंबित रहने के बावजूद, अधूरे तथ्यात्मक निष्कर्षों के कारण आपराधिक अपीलों को रिमांड पर भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट अंतिमता को प्राथमिकता देता है लेकिन जब निष्पक्षता की मांग होती है तब भी रिमांड करता है.

रिमांड से बचने का सुप्रीम कोर्ट का तरीका सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 20 साल पुराने विवाद को रिमांड पर भेज दिया गया था. कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिमांड से नए मुकदमे शुरू होते हैं और इनसे बचना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्टे ऑर्डर अनिश्चित समय के लिए नहीं होने चाहिए. 2024 में एक बड़ी संवैधानिक बेंच ने साफ किया कि निपटान के लिए एक जैसा समयबद्ध कार्यक्रम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अनिश्चित समय के लिए रोक से बचना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से लंबित मामलों में रिमांड से हटकर प्रक्रिया के दोहराव के बजाय फाइनल को प्राथमिकता दे रहा है. यह ट्रेंड भारत के न्याय प्रणाली में बहुत जरूरी है, जहां लाखों मामले लंबित हैं. केस करने वालों के लिए, इसका मतलब है कि जब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उनके बंद होने की संभावना ज्यादा होगी.

ये भी पढे़ं: सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा के नेत्रहीन व्यक्ति और उसकी मांग को सारे सरकार लाभ देने का निर्देश

TAGGED:

CRITICISM ON REMANDS
SUPREME COURT
MADRAS HIGH COURT
सुप्रीम कोर्ट
CRITICISM ON REMANDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.