झारखंड DGP विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम; सभी राज्यों में पुलिस प्रमुख चुनने के नियमों का मांगा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों में पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा का दायरा बढ़ा दिया है. पूरी खबर पढ़ें.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली: राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से देश भर में पुलिस प्रमुखों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी और कार्यकारी ढांचे का राज्यवार ब्योरा पेश करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की.
पीठ ने वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन की दलीलों पर सहमति जताई, जो इस मामले में 'अदालत मित्र' (एमीकस क्यूरी) के रूप में सहयोग कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "मुझे लगता है कि राजू सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें हर राज्य द्वारा DGP की नियुक्ति पर अपनाई गई मौजूदा कानूनी या कार्यकारी व्यवस्था का पूरा सार देने की स्थिति में हो सकती है."
रामचंद्रन ने तर्क दिया कि कुछ राज्यों ने झारखंड द्वारा बनाए गए नियमों जैसे ही नियम बना लिए हैं, लेकिन वे अभी भी प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का दावा कर रहे हैं. अदालत मित्र ने उत्तर प्रदेश और पंजाब का जिक्र किया, जहां कथित तौर पर इसी तरह के नियम लागू हैं. रामचंद्रन ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने की मांग की कि वे स्पष्ट करें कि क्या उन्होंने DGP की नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून या नियम बनाए हैं और क्या इन नियमों को लागू किया जा रहा है.
रामचंद्रन ने कहा कि राज्यों द्वारा अपनाए गए कानूनी और कार्यकारी ढांचों का एक व्यापक मूल्यांकन करना जरूरी था. उन्होंने आगे कहा कि इससे अदालत को हर राज्य के नियमों की अलग-अलग वैधता जांचने के बजाय इस व्यापक मुद्दे पर एक साथ विचार करने में मदद मिलेगी. पीठ ने संकेत दिया कि राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने होंगे.
पीठ ने कहा कि संबंधित नियम कानूनों, विनियमों या कार्यकारी आदेशों के रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनके कानूनी प्रभाव की न्यायिक समीक्षा की जाएगी. पीठ ने रामचंद्रन से एक व्यापक नोट सौंपने को कहा. पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे अदालत मित्र से यह नोट स्वीकार करें और मामले से जुड़े सभी पक्षों के वकीलों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएं.
पीठ ने झारखंड सरकार और उसकी डीजीपी तादाशा मिश्रा से भी जवाब मांगा है. तादाशा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था. अदालत ने केंद्र और अन्य पक्षों द्वारा उनकी इस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 नवंबर या उससे पहले जवाब देने को कहा है.
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि झारखंड के मामले की सुनवाई सबसे पहले होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के नियम, डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के खिलाफ पाए गए हैं. इससे पहले अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले झारखंड सरकार के नियमों की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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