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झारखंड DGP विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम; सभी राज्यों में पुलिस प्रमुख चुनने के नियमों का मांगा ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से देश भर में पुलिस प्रमुखों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी और कार्यकारी ढांचे का राज्यवार ब्योरा पेश करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की.

पीठ ने वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन की दलीलों पर सहमति जताई, जो इस मामले में 'अदालत मित्र' (एमीकस क्यूरी) के रूप में सहयोग कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "मुझे लगता है कि राजू सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें हर राज्य द्वारा DGP की नियुक्ति पर अपनाई गई मौजूदा कानूनी या कार्यकारी व्यवस्था का पूरा सार देने की स्थिति में हो सकती है."