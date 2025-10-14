ETV Bharat / bharat

अडाणी को संपत्ति बेचने की अनुमति वाली सहारा की याचिका पर SC ने SEBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) की उस याचिका पर केंद्र, सेबी और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश भी शामिल हैं. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम तय करेंगे कि संपत्तियों को टुकड़ों में बेचा जाए या एक समूह में." इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने सहारा समूह के रिफंड दायित्वों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों में SICCL की एक अर्जी पर सुनवाई की. बता दें कि पीठ सहारा समूह के रिफंड दायित्वों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों में SICCL की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े से सहारा फर्म द्वारा अडाणी समूह की कंपनी को बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का विवरण एकत्र करने को कहा. पीठ ने न्यायमित्र से इन संपत्तियों के संबंध में अन्य हितधारकों के जवाबों पर भी ध्यान देने और उनकी प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा, जिसमें यह भी शामिल है कि संपत्तियां बेदाग हैं या विवादित.