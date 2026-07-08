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खाड़ी देशों के CBSE छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बोर्ड से जवाब मांगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खाड़ी देशों में 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा. याचिका में बोर्ड की विशेष मूल्यांकन योजना को चुनौती दी गई है और दावा किया गया है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच परीक्षाएं रद्द होने के बाद इससे अंक कम हो गए और उच्च शिक्षा की संभावनाएं खतरे में पड़ गईं. यह मामला जस्टिस के वी विश्वनाथन और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उच्च शिक्षा विभाग को यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के आदिथियन राजमोहन नायर और 29 दूसरे स्टूडेंट्स की रिट याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया. स्टूडेंट्स की तरफ से वकील राज किशोर चौधरी ने केस लड़ा.

याचिका में कहा गया कि परीक्षा के समय, पूरे जीसीसी/पश्चिम एशियाई क्षेत्र में गंभीर भू-राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, परीक्षाएं जारी रखने को लेकर अनिश्चितता, सामान्य जीवन में रुकावट और छात्रों और उनके परिवारों पर व्यापक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

याचिका में कहा गया कि प्रभावित छात्रों को जो नुकसान हुआ, वह सिर्फ उन विषयों तक ही सीमित नहीं था जिनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे. इसमें कहा गया, "पूरे क्षेत्र में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है."

इसमें आगे कहा गया, “स्टूडेंट्स को युद्ध से जुड़े तनाव, सुरक्षा चिंताओं, भविष्य की परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता, एयरस्पेस में रुकावट, इमरजेंसी सलाह और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता के बीच उच्चस्तरीय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने और उनमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा.”

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 27 मार्च, 2026 को जारी सीबीएसई की “पश्चिम एशियाई देशों में कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा के लिए मूल्यांकन योजना” ने रद्द किए गए पेपरों के लिए केवल स्कूल-स्तर की तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भर होकर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है.

याचिका में कहा गया कि एग्जाम प्रक्रिया शुरू होने से पहले किसी भी स्तर पर स्टूडेंट्स को यह नहीं बताया गया कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या प्री-बोर्ड एग्जाम उनके फाइनल बोर्ड रिजल्ट तय करेंगे.