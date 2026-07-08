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खाड़ी देशों के CBSE छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बोर्ड से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने क्लास XII CBSE असेसमेंट स्कीम के खिलाफ गल्फ स्टूडेंट्स की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (file photo-AFP)
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By Sumit Saxena

Published : July 8, 2026 at 8:14 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खाड़ी देशों में 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा. याचिका में बोर्ड की विशेष मूल्यांकन योजना को चुनौती दी गई है और दावा किया गया है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच परीक्षाएं रद्द होने के बाद इससे अंक कम हो गए और उच्च शिक्षा की संभावनाएं खतरे में पड़ गईं. यह मामला जस्टिस के वी विश्वनाथन और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उच्च शिक्षा विभाग को यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के आदिथियन राजमोहन नायर और 29 दूसरे स्टूडेंट्स की रिट याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया. स्टूडेंट्स की तरफ से वकील राज किशोर चौधरी ने केस लड़ा.

याचिका में कहा गया कि परीक्षा के समय, पूरे जीसीसी/पश्चिम एशियाई क्षेत्र में गंभीर भू-राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, परीक्षाएं जारी रखने को लेकर अनिश्चितता, सामान्य जीवन में रुकावट और छात्रों और उनके परिवारों पर व्यापक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

याचिका में कहा गया कि प्रभावित छात्रों को जो नुकसान हुआ, वह सिर्फ उन विषयों तक ही सीमित नहीं था जिनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे. इसमें कहा गया, "पूरे क्षेत्र में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है."

इसमें आगे कहा गया, “स्टूडेंट्स को युद्ध से जुड़े तनाव, सुरक्षा चिंताओं, भविष्य की परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता, एयरस्पेस में रुकावट, इमरजेंसी सलाह और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता के बीच उच्चस्तरीय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने और उनमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा.”

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 27 मार्च, 2026 को जारी सीबीएसई की “पश्चिम एशियाई देशों में कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा के लिए मूल्यांकन योजना” ने रद्द किए गए पेपरों के लिए केवल स्कूल-स्तर की तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भर होकर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है.

याचिका में कहा गया कि एग्जाम प्रक्रिया शुरू होने से पहले किसी भी स्तर पर स्टूडेंट्स को यह नहीं बताया गया कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या प्री-बोर्ड एग्जाम उनके फाइनल बोर्ड रिजल्ट तय करेंगे.

याचिका में कहा गया, "प्री-बोर्ड परीक्षाओं और समय-समय पर किए जाने वाले मूल्यांकन पर पूर्वव्यापी निर्भरता से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है."

याचिका में कहा गया है कि प्री-बोर्ड एग्जाम को दुनिया भर में तैयारी के लिए किया जाने वाला असेसमेंट माना जाता है, जिसका मकसद पढ़ाई में कमजोरियों को पहचानना और फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करना है. याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसी परीक्षाएं फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के विकल्प के तौर पर नहीं बनाई गई हैं.

याचिका में कहा गया है कि पहले भी, कक्षा 12वीं के आखिरी महीनों में ध्यान से तैयारी करने के बाद स्टूडेंट्स प्री-बोर्ड असेसमेंट और असल बोर्ड एग्जाम के बीच काफी सुधार दिखाते हैं. याचिका में कहा गया है कि जिस असेसमेंट प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है, उससे मेरिट का गलत मूल्यांकन हुआ और यह प्रभावित स्टूडेंट्स की असली एकेडमिक क्षमता और बोर्ड-स्तर की तैयारी को सही ढंग से दिखाने में नाकाम रहा.

इसमें कहा गया है, "प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, कई छात्रों के कुल प्रतिशत में भारी कमी आई है, कई को कंपार्टमेंट उम्मीदवार घोषित किया गया है और कई छात्र जो अन्यथा काफी अधिक अंक प्राप्त कर सकते थे, वे उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित हो गए हैं."

वकील विनीत जिंदल की याचिका में इस स्कीम को मनमाना, गलत और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला बताया गया.

याचिका में कहा गया है, "इसके परिणाम विशेष रूप से गंभीर हैं क्योंकि कक्षा 12वीं के अंक डीएएसए (विदेश में छात्रों का सीधा प्रवेश), सीआईडब्ल्यूजी (खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चे), इंजीनियरिंग प्रवेश, विश्वविद्यालय प्रवेश और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न पेशेवर और उच्च शैक्षिक योजनाओं के तहत प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड हैं."

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