ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः राजनीतिक दलों को मिले कैश डोनेशन से जुड़ी याचिका पर केंद्र और अन्य से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के एक नियम की वैलिडिटी को चुनौती दी गई है. यह नियम पॉलिटिकल पार्टियों को 2,000 रुपये से कम का गुमनाम कैश डोनेशन लेने की इजाज़त देता है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवायी की.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया से पूछा, जो पिटीशनर खेम ​​सिंह भाटी और एडवोकेट स्नेहा कलिता की तरफ से पेश हुए थे, कि उन्होंने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया. बेंच ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर विचार करने दें. मामले को चार हफ़्ते बाद सुनवाई की जाएगी.

हंसारिया ने कहा कि यह याचिका सभी राजनीतिक पार्टियों और देश भर में उन्हें मिलने वाली फंडिंग से संबंधित है. बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और पोल पैनल, केंद्र और BJP और कांग्रेस जैसी कई राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य को नोटिस जारी किए.

याचिका में पोल ​​पैनल को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह के अलॉटमेंट के लिए एक शर्त यह तय करे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश में कोई रकम नहीं ले सकती.