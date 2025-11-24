ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः राजनीतिक दलों को मिले कैश डोनेशन से जुड़ी याचिका पर केंद्र और अन्य से मांगा जवाब

याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें रकम देने वाले व्यक्ति का नाम और अन्य जानकारी बताएं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : November 24, 2025 at 6:31 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के एक नियम की वैलिडिटी को चुनौती दी गई है. यह नियम पॉलिटिकल पार्टियों को 2,000 रुपये से कम का गुमनाम कैश डोनेशन लेने की इजाज़त देता है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवायी की.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया से पूछा, जो पिटीशनर खेम ​​सिंह भाटी और एडवोकेट स्नेहा कलिता की तरफ से पेश हुए थे, कि उन्होंने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया. बेंच ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर विचार करने दें. मामले को चार हफ़्ते बाद सुनवाई की जाएगी.

हंसारिया ने कहा कि यह याचिका सभी राजनीतिक पार्टियों और देश भर में उन्हें मिलने वाली फंडिंग से संबंधित है. बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और पोल पैनल, केंद्र और BJP और कांग्रेस जैसी कई राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य को नोटिस जारी किए.

याचिका में पोल ​​पैनल को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह के अलॉटमेंट के लिए एक शर्त यह तय करे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश में कोई रकम नहीं ले सकती.

याचिका में कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी की कमी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को कमज़ोर करती है. क्योंकि इससे वोटर्स को पॉलिटिकल फंडिंग के सोर्स, जिसमें डोनर्स और उनके मकसद शामिल हैं, के बारे में ज़रूरी जानकारी नहीं मिलती, जिससे वे वोट देते समय सही, समझदारी भरा और पूरी जानकारी के साथ फ़ैसला नहीं ले पाते.

याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें कोई भी रकम देने वाले व्यक्ति का नाम और बाकी सभी जानकारी बताएं, और कोई भी रकम कैश में न ली जाए ताकि राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे.

याचिका में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A के क्लॉज़ (d) को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द करने की मांग की गई, और सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का भी ज़िक्र किया गया, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया था. एक्ट का सेक्शन 13A पॉलिटिकल पार्टियों की इनकम से जुड़े स्पेशल प्रोविजन से जुड़ा है.

POLITICAL PARTY DONATION
POLITICAL PARTY DONOR NAME
राजनीतिक दल को डोनेशन
SUPREME COURT

