मुंबई फिल्म सिटी में परियोजना के लिए पेड़ काटने संबंधी याचिका पर SC ने महाराष्ट्र और अन्य से जवाब मांगा
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि यह परियोजना फिल्म सिटी के अंदर है और आआरे वन क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है.
By Sumit Saxena
Published : September 16, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की फिल्म सिटी में प्रस्तावित रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने पीठ को बताया कि परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तावित निर्माण के लिए सभी जरूरी वैधानिक अनुमतियां और पर्यावरण मंजूरी हासिल कर ली है.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यह परियोजना फिल्म सिटी के अंदर है और आरे वन क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है. पीठ के सामने यह बात रखी गई कि पूरी सावधानी बरतते हुए, परियोजना प्रस्तावक जनवरी 2025 के आदेश के कारण मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं.
जनवरी 2025 में, जस्टिस ए.एस. ओका (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के वृक्ष प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना मुंबई की आरे कॉलोनी में आगे पेड़ों की कटाई की अनुमति न दी जाए.
सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि केंद्र और अन्य लोग फिल्म सिटी में एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करना चाहते हैं. पीठ को बताया गया कि इस परियोजना के लिए 124 पेड़ काटे जाने हैं और 333 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जाना है, और नियमों के अनुसार इसकी भरपाई के लिए पेड़ लगाने का काम किया जाएगा.
यह तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र वन विकास निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं. पीठ ने विकास और पेड़ों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया. पीठ ने कहा, "आख़िरकार, यह राष्ट्रीय महत्व की एक अहम परियोजना है."
पीठ ने राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन वनशक्ति (जिसने आरे जंगल के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी) समेत अन्य पक्षों से कहा कि वे दो सप्ताह के अंदर याचिका का जवाब दें.
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