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Shiv Sena UBT MPs Merger: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर और अन्य से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (UBT) के नेता अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर लोकसभा स्पीकर और अन्य को नोटिस जारी किया. सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में यूबीटी के छह बागी सांसदों के गुट को विलय को मान्यता दी गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. सावंत की याचिका में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और 6 सांसदों को प्रतिवादी बनाया गया है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि यह मामला शिवसेना के 6 सांसदों के पार्टी संबद्धता से जुड़ा है और उन्होंने कोर्ट का ध्यान 18वीं लोकसभा में शिवसेना (UBT) के लिए लोकसभा की रिवाइज्ड पार्टी पोजीशन के बारे में एक सर्कुलर की ओर दिलाया.

कामत ने कहा, "यह किसी संयुक्त सचिव ने दिया और हस्ताक्षर किया था. हमें यह भी नहीं पता कि स्पीकर ने कोई आदेश पास किया है या नहीं… शिवसेना के पास शुरू में 7 सांसद थे. अब, इसमें 6 MP और जुड़ गए हैं, जिससे गिनती 13 हो गई है… हमारे पास 9 सांसद थे, जो घटकर तीन रह गए हैं."

वरिष्ठ वकील ने कहा कि सवाल यह है कि इन 6 सांसदों ने एकतरफा फैसला किया कि शिवसेना (UBT) हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टी के साथ विलय हो रही है. पीठ ने पूछा, "क्या विलय को मंजूरी देने का कोई आदेश है? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है…."

कामत की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया. कामत ने आगे कहा कि यह पूरी बात सिर्फ संसद सत्र के लिए की गई है और पीठ से अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करने की अपील की. पीठ ने कहा कि वह दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगी. कामत ने पीठ से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता की मांगी गई अंतरिम राहत पर दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई की जाए.

वकील निशांत पाटिल की तरफ से फाइल की गई याचिका में लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव के 18 जुलाई के सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, जिसमें छह सांसदों – भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओमप्रकाश राजे निंबालकर, संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख और संजय दीना पाटिल – के शिंदे ग्रुप के साथ एकतरफा "विलय" के दावे को सही ठहराया गया था.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में शीर्ष अदालत के समक्ष जाने के लिए बाध्य है, ताकि संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा जारी 18 जून के पूर्व-दृष्टया असंवैधानिक, अवैध और विकृत परिपत्र को चुनौती दी जा सके.