बंगाल में SIR पर विवाद : टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 12 जनवरी को चुनाव आयोग से उन नई अंतरिम याचिकाओं पर जवाब मांगा है, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों द्वारा दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष आया. अदालत ने सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर आवेदनों पर संज्ञान लिया.

डेरेक ओ'ब्रायन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के सामने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा 'विशेष गहन संशोधन' से संबंधित निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी वजह से बूथ स्तर के अधिकारी बिना किसी औपचारिक या आधिकारिक आदेश के कार्रवाई कर रहे हैं.

वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल ने मतदाताओं की एक नई श्रेणी 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) पेश की है. इसके तहत, जिन मतदाताओं के विवरण में कोई त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, उन्हें उनकी पात्रता की अर्ध-न्यायिक सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है. चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग को दोनों टीएमसी सांसदों की याचिकाओं पर एक साझा जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन द्वारा दायर याचिका में कहा गया, "पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर, 2025 को मतदाता सूची का मसौदा (Draft Electoral Roll) प्रकाशित किया गया था, जिसमें 58,20,898 नाम बिना किसी नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई के हटा दिए गए. इसके कारण 2025 के विशेष संक्षिप्त संशोधन के बाद मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 से घटकर सीधे 7,08,16,616 रह गई है. चुनाव आयोग की यह कार्रवाई मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 11 अगस्त 2023 को जारी उसके अपने ही लिखित मानक संचालन प्रक्रिया के खिलाफ है."

याचिका में तर्क दिया गया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होना तय है. आशंका जतायी कि इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी.