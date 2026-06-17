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सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, 2014 से जेल में हैं बंद

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों (operatives) की जमानत याचिका पर जवाब मांगा – जो 12 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं. यह मामला दिल्ली में एक कथित गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद फैक्ट्री से संबंधित एक आतंकी साजिश से जुड़ा है.

यह मामला जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील दीक्षा द्विवेदी, पारस नाथ सिंह और फहद खान ने पैरवी की.

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना करते हुए एक सोच-समझकर आदेश दिया था और गुलफिशा फातिमा फैसले में बताए गए सिद्धांतों को लागू किया था. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं दिखा. पीठ ने पूछा, "क्या वजह है? जिस फैसले की बात हो रही है, वह संदर्भ के लिए लंबित है."

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि के.ए. नजीब निर्णय (2021), (जिसमें कहा गया था कि ट्रायल में देरी UAPA मामलों में जमानत देने का एक वैध आधार है) यहां पूरी ताकत से लागू होगा, बशर्ते कि गुलफिशा मामले (उमर खालिद का मामला) में इसकी व्याख्या कैसे की गई हो. पीठ ने वकील से कहा कि उन्हें एक जवाबी हलफनामा दायर करना होगा.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामलों में जमानत से जुड़े कानूनी सिद्धांत पर अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है.