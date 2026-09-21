ETV Bharat / bharat

कंसट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है. इस याचिका में साल 2020 के श्रम कोड के तहत भवन और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को तय करने की मांग की गई है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया.

याचिकाकर्ता संगठन 'नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर' (NCCCLCL) की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने पैरवी की. यह जनहित याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अबीहा जैदी के माध्यम से दायर की गई थी. पीठ ने भूषण की दलीलों पर विचार किया और हरियाणा सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए.

सुनवाई के दौरान, भूषण ने पीठ के सामने तर्क दिया कि यह याचिका निर्माण श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा का मुद्दा उठाती है. भूषण ने कहा कि 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड, 2020' इस मुद्दे का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता है.

पीठ को सूचित किया गया कि आमतौर पर, निर्माण स्थल पर किसी भी दुर्घटना के बाद केवल एक एफआईआर दर्ज की जाती है, और श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को तय करने के लिए कोई स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है. भूषण ने कहा कि इस जनहित याचिका में कुछ सुझाव शामिल हैं जिन्हें अदालत के निर्देशों में जोड़ा जा सकता है.

पीठ ने टिप्पणी की, "यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कोई कानून न हो. आप कानूनों की जांच कर सकते हैं और यदि उनमें कोई कमियां हैं, तो उन्हें उजागर कर सकते हैं." पीठ ने यह सुझाव भी दिया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को भी इस जनहित याचिका में एक पक्ष बनाया जा सकता है. भूषण की दलीलें सुनने के बाद, पीठ इस याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई.