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कंसट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

'नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर' (NCCCLCL) की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने पैरवी की. पढ़ें, पूरी खबर.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 6:48 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है. इस याचिका में साल 2020 के श्रम कोड के तहत भवन और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को तय करने की मांग की गई है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया.

याचिकाकर्ता संगठन 'नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर' (NCCCLCL) की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने पैरवी की. यह जनहित याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अबीहा जैदी के माध्यम से दायर की गई थी. पीठ ने भूषण की दलीलों पर विचार किया और हरियाणा सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए.

सुनवाई के दौरान, भूषण ने पीठ के सामने तर्क दिया कि यह याचिका निर्माण श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा का मुद्दा उठाती है. भूषण ने कहा कि 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड, 2020' इस मुद्दे का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता है.

पीठ को सूचित किया गया कि आमतौर पर, निर्माण स्थल पर किसी भी दुर्घटना के बाद केवल एक एफआईआर दर्ज की जाती है, और श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को तय करने के लिए कोई स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है. भूषण ने कहा कि इस जनहित याचिका में कुछ सुझाव शामिल हैं जिन्हें अदालत के निर्देशों में जोड़ा जा सकता है.

पीठ ने टिप्पणी की, "यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कोई कानून न हो. आप कानूनों की जांच कर सकते हैं और यदि उनमें कोई कमियां हैं, तो उन्हें उजागर कर सकते हैं." पीठ ने यह सुझाव भी दिया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को भी इस जनहित याचिका में एक पक्ष बनाया जा सकता है. भूषण की दलीलें सुनने के बाद, पीठ इस याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई.

याचिका में 9 मार्च, 2026 को गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे की एक स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने, तथा मृत व घायल श्रमिकों के लिए मुआवजे और पुनर्वास लाभों की भी मांग की गई है.

याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि निर्माण कार्यों के दौरान होने वाली मौतों, गंभीर चोटों, दुर्घटनाओं के कारणों, जांच, कानूनी कार्रवाई/मुकदमों, मुआवजे और कल्याणकारी लाभों का रिकॉर्ड रखा जा सके. उन्हें संकलित किया जा सके और समय-समय पर प्रकाशित किया जा सके. साथ ही, दुर्घटनाओं को रोकने, उनकी निगरानी करने और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए आवश्यक अन्य नियामक जानकारियों को बिना नाम उजागर किए जारी किया जा सके.

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह साल 2020 के श्रम कोड के तहत भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े कार्यस्थलों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मानकों की घोषणा करे.

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