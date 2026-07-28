कब और कैसे किसी किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए कड़े नियम
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कीं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत शुरुआती असेसमेंट कैसे करना चाहिए.
Published : July 28, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्लीः जब 16 से 18 साल के किसी किशोर (जुवेनाइल) पर कोई जघन्य या गंभीर अपराध करने का आरोप लगता है, तो क्या उस पर आम अपराधियों की तरह वयस्क (Adult) मानकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए? इस बेहद संवेदनशील और जटिल कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया है कि किसी बच्चे को केवल उसकी उम्र या अपराध की गंभीरता देखकर सीधे वयस्क नहीं माना जा सकता.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने ये गाइडलाइंस पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए जारी कीं, जिसमें अपील कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस फैसले को खारिज कर दिया गया था कि अपील करने वाले पर एक एडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 15 के तहत किया जाने वाला प्रारंभिक मूल्यांकन किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए है.
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शुरुआती असेसमेंट कैसे करना चाहिए, इस पर जरूरी गाइडलाइंस
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भूमिका: कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि JJB को केस को चिल्ड्रन्स कोर्ट में ट्रांसफर करने से पहले बच्चे की मेंटल और फिजिकल क्षमता, नतीजों को समझने की क्षमता और अपराध के हालात का ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए.
एक्सपर्ट की भागीदारी: बोर्ड को साइकोलॉजिस्ट या साइकोसोशल एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि असेसमेंट साइंटिफिक हो, ऊपरी न हो.
डिटेल्ड रिकॉर्डिंग: असेसमेंट को साफ तर्क के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ मैकेनिकल ऑब्ज़र्वेशन के साथ.
एडल्टहुड का कोई अंदाज़ा नहीं: कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के बारे में सिर्फ उनकी उम्र या अपराध के नेचर की वजह से यह नहीं माना जा सकता कि उनमें एडल्ट जैसी मैच्योरिटी है.
हर मामले को उसकी खूबियों के आधार पर, बच्चे के बैकग्राउंड, माहौल और डेवलपमेंटल स्टेज के प्रति सेंसिटिविटी के साथ जज किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुवेनाइल के लिए सेफगार्ड को मजबूत करता है, यह पक्का करता है कि उन पर एडल्ट की तरह मुकदमा चलाने का फैसला हल्के में न लिया जाए, बल्कि एक पूरी, सबूतों पर आधारित प्रोसेस के आधार पर लिया जाए.
जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 का सेक्शन 15 लागू होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस शामिल हैं. 16-18 साल के बच्चे पर अगर कोई गंभीर अपराध करने का आरोप है, तो उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है.
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन चीज़ों की जांच शुरू करता है:
- मेंटल कैपेसिटी
- फिजिकल कैपेसिटी
- नतीजे समझने की काबिलियत
- अपराध के हालात
- एक्सपर्ट की भागीदारी
साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल एक्सपर्ट साइंटिफिक इवैल्यूएशन पक्का करने में मदद करते हैं
- बच्चे से बातचीतः जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे की मैच्योरिटी, समझ और इमोशनल हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए सीधे उससे बातचीत करता है.
- बैकग्राउंड केस का कलेक्शनः माता-पिता, गार्जियन, टीचर या सोशल वर्कर से इनपुट, जिन्हें माहौल और परवरिश को समझने वाला माना जाता है.
- केस की डिटेल्ड रिकॉर्डिंगः जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नतीजों को साफ तर्क के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि मैकेनिकल नोट्स के साथ. हर फैक्टर को अलग से बताया जाना चाहिए.
- डिसीजन पॉइंटः अगर बच्चा नतीजों को समझने में सक्षम है तो केस चिल्ड्रन्स कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है (एडल्ट के तौर पर ट्रायल) अगर नहीं तो केस जुवेनाइल सिस्टम के तहत जारी रहता है.
- सेफगार्ड्सः सिर्फ उम्र या जुर्म के टाइप के आधार पर एडल्ट होने का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता. हर केस का डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जजमेंट किया जाता है.
सेक्शन 15 क्या है
शुरुआती असेसमेंट प्रोटेक्टिव होता है, सज़ा देने वाला नहीं. यह पक्का करता है कि सिर्फ खास मामलों में ही जुवेनाइल पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाता है, और फैसला पूरी तरह से, सोच-समझकर किए गए इवैल्यूएशन के आधार पर होता है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत शुरुआती असेसमेंट करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रोसेस सज़ा देने वाला नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव है, जिससे यह पक्का होता है कि सिर्फ खास मामलों में ही जुवेनाइल पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाता है, और फैसला सावधानी से, सोच-समझकर किए गए इवैल्यूएशन के आधार पर होता है.
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