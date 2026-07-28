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कब और कैसे किसी किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए कड़े नियम

नई दिल्लीः जब 16 से 18 साल के किसी किशोर (जुवेनाइल) पर कोई जघन्य या गंभीर अपराध करने का आरोप लगता है, तो क्या उस पर आम अपराधियों की तरह वयस्क (Adult) मानकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए? इस बेहद संवेदनशील और जटिल कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया है कि किसी बच्चे को केवल उसकी उम्र या अपराध की गंभीरता देखकर सीधे वयस्क नहीं माना जा सकता.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने ये गाइडलाइंस पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए जारी कीं, जिसमें अपील कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस फैसले को खारिज कर दिया गया था कि अपील करने वाले पर एक एडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 15 के तहत किया जाने वाला प्रारंभिक मूल्यांकन किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए है.

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शुरुआती असेसमेंट कैसे करना चाहिए, इस पर जरूरी गाइडलाइंस

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भूमिका: कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि JJB को केस को चिल्ड्रन्स कोर्ट में ट्रांसफर करने से पहले बच्चे की मेंटल और फिजिकल क्षमता, नतीजों को समझने की क्षमता और अपराध के हालात का ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए.

एक्सपर्ट की भागीदारी: बोर्ड को साइकोलॉजिस्ट या साइकोसोशल एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि असेसमेंट साइंटिफिक हो, ऊपरी न हो.

डिटेल्ड रिकॉर्डिंग: असेसमेंट को साफ तर्क के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ मैकेनिकल ऑब्ज़र्वेशन के साथ.

एडल्टहुड का कोई अंदाज़ा नहीं: कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के बारे में सिर्फ उनकी उम्र या अपराध के नेचर की वजह से यह नहीं माना जा सकता कि उनमें एडल्ट जैसी मैच्योरिटी है.