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SIR में गड़बड़ी का आरोप: सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है. इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 'इंडिया' ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं. इन याचिकाओं में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि लंच के बाद के सत्र में एक पहले से चल रहे मामले की सुनवाई की जानी थी. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए दोपहर 3.30 बजे एक विशेष पीठ भी बैठेगी.