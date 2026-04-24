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'उसे प्रेग्नेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की को 7 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि, कि कोई भी अदालत किसी महिला, खासकर नाबालिग को, उसकी मर्जी के खिलाफ प्रेग्नेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकती. इस फैसले के साथ अदालत ने सात महीने से गर्भवती 15 साल की नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत दे दी. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि प्रेग्नेंट महिला की पसंद जरूरी है और महिला की प्रजनन स्वायत्तता को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए. बेंच ने कहा कि इस मामले में नाबालिग 15 साल की है और प्रेग्नेंसी अनचाही है. बेंच ने आगे कहा कि प्रेग्नेंसी जारी रखना गर्भवती नाबालिग लड़की के हित में नहीं है, वह इसलिए क्योंकि उसने दो बार अपनी जान लेने की कोशिश की है. बेंच ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय को गर्भवती महिला की भलाई से जुड़े मामले के हालात को देखना चाहिए, न कि होने वाले बच्चे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए. बेंच ने कहा कि राहत देने से मना करने पर नाबालिग को ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता. बेंच ने जोर देकर कहा कि ऐसा तरीका प्रजनन विकल्प को मौलिक अधिकार मानने वाले संवैधानिक और तय सिद्धांतों के खिलाफ होगा. बेंच में जस्टिस उज्जल भुयान भी थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रेग्नेंसी जारी रहने से नाबालिग की मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई-लिखाई की संभावनाओं, समाज में उसकी स्थिति और पूरे विकास पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है. बेंच ने कहा कि अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, खासकर प्रजनन के मामलों में, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का एक जरूरी हिस्सा है.