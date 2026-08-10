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ड्रग की समस्या बहुत गंभीर, एक्सपर्ट एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दूसरों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. इसमें अवैध नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स के मामलों) की समय पर जांच और ट्रायल, तस्करों की संपत्ति जब्त करना और एक जैसा जांच प्रोटोकॉल बनाना शामिल है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहन की बेंच ने की. शुरुआत में, बेंच ने कहा कि ड्रग की समस्या 'बहुत गंभीर' है. याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि इसी तरह का एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. बेंच ने कहा कि कुछ राज्य खुशकिस्मत हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से यह फैल रहा है, उसे देखते हुए ड्रग की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक्सपर्ट एजेंसियों द्वारा मिलकर काम करने की जरूरत है. इस पर अश्विनी उपाध्याय ने तर्क दिया, "सिंगापुर में कोई ड्रग नहीं है. पूरी तरह से ड्रग फ्री." इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "छोटा देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है… अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ भारत के पास है… आप बर्मा और अफगानिस्तान को देखिए…" इस पर उपाध्याय ने कहा कि ड्रग्स की वजह से दो लाख अप्राकृतिक मौतें होती हैं. इस पर बेंच ने कहा, "पड़ोसी देशों और कुछ जगहों पर ड्रग्स की पनाहगाहें हैं. यह अलग-अलग देशों से होकर जाती है…"