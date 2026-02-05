ETV Bharat / bharat

'महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, बोनस नहीं': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः 'महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है. यह कोई अतिरिक्त फायदा (बोनस) नहीं है, बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि लोग महंगाई के दौर में अपना गुजारा सही ढंग से कर सकें.' सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अपने कर्मचारियों को साल 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता चुकाए. अदालत ने यह भी साफ किया कि जो कर्मचारी इस केस के चलने के दौरान रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी इस फैसले के तहत पूरा लाभ मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह 6 मार्च तक कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतिशत हिस्सा चुका दे. कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता पाना पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों का एक कानूनी अधिकार है. बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य के कर्मचारी साल 2008 से 2019 के बीच के अपने पूरे बकाये को पाने के हकदार हैं.

अदालत ने सरकार से कहा है कि पहली किस्त का भुगतान करने के बाद वह इसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे. इस आदेश का पालन हुआ है या नहीं, इसे देखने के लिए कोर्ट अब 15 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा.

भुगतान से जुड़े वित्तीय बोझ और जटिलताओं को देखते हुए, शीर्ष अदालत ने एक समिति का गठन किया है. इस समिति में ये सदस्य शामिल हैं: