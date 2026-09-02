ETV Bharat / bharat

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नीतिगत फैसलों में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की भागीदारी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कोई भी नीतिगत फैसले लेने से पहले अटॉर्नी जनरल (AG) और सॉलिसिटर जनरल (SG) से सलाह लेनी चाहिए. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली और उन्हें पद से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध है कि वे दो हफ्ते के अंदर स्टेट बार काउंसिल (SBCs) में दो महिला सदस्यों का सह-विकल्प पूरा करें. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के को-ऑप्शन (सह-विकल्प) पूरा करने के एक हफ्ते के अंदर स्टेट बार काउंसिल (SBCs) को अपनी नई बनावट के बारे में बताना होगा. बेंच ने कहा कि नई बनी स्टेट बार काउंसिल (SBCs) को अपनी बनावट के अधिसूचना के तीन हफ्ते के अंदर अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दूसरे पदाधिकारियों (ऑफिस बेयरर्स) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा.