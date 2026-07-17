ETV Bharat / bharat

ट्रेन टिकट न होने पर भी मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की विधवा को 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शुक्रवार को कहा कि, मरे हुए यात्री के शव से ट्रेन टिकट का नहीं मिलना रेल दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है. अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पीड़ित की विधवा को 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया.

जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह बात कही. विधवा के मुआवजे के दावे को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (RCT) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पति एक वास्तविक (बोना फाइड) यात्री साबित नहीं हुए क्योंकि दुर्घटना के बाद उसका टिकट नहीं मिला था.

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए साल 2015 में चलती ट्रेन से गिरने से मरने वाले एक आदमी की विधवा लता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ने कहा कि मरने वाले के बैग में यात्रा का टिकट था और इसे साबित करने का कोई और तरीका नहीं था. उसने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वाला ट्रेन में यात्रा कर रहा था और यह घटना हुई थी.

बेंच ने कहा कि मौत की बात और यह कि यह दिए गए अपवाद में नहीं आता, यह बिल्कुल साफ है और कोई भी यह दावा नहीं करता कि अपवाद लागू होते हैं. बेंच ने कहा, “तो, मुआवजा सिर्फ टिकट पर निर्भर करता है. जिस बैग में कथित तौर पर टिकट रखा गया था, उसे पुलिस बरामद नहीं कर सकी. बेंच ने कहा कि, जो भी हो, अदालत का मानना ​​है कि निचली अदालतों ने अपील करने वाले को मुआवजा न देकर गलती की है.