ट्रेन टिकट न होने पर भी मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की विधवा को 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया
मामला चंद्रकांत ठक्कर की मौत से जुड़ा है. वह यात्रा के दौरान ट्रेन से गिर गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़ित के विधवा को मुआवजा देने का आदेश दिया.
Published : July 17, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शुक्रवार को कहा कि, मरे हुए यात्री के शव से ट्रेन टिकट का नहीं मिलना रेल दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है. अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पीड़ित की विधवा को 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया.
जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह बात कही. विधवा के मुआवजे के दावे को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (RCT) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पति एक वास्तविक (बोना फाइड) यात्री साबित नहीं हुए क्योंकि दुर्घटना के बाद उसका टिकट नहीं मिला था.
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए साल 2015 में चलती ट्रेन से गिरने से मरने वाले एक आदमी की विधवा लता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.
बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ने कहा कि मरने वाले के बैग में यात्रा का टिकट था और इसे साबित करने का कोई और तरीका नहीं था. उसने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वाला ट्रेन में यात्रा कर रहा था और यह घटना हुई थी.
बेंच ने कहा कि मौत की बात और यह कि यह दिए गए अपवाद में नहीं आता, यह बिल्कुल साफ है और कोई भी यह दावा नहीं करता कि अपवाद लागू होते हैं. बेंच ने कहा, “तो, मुआवजा सिर्फ टिकट पर निर्भर करता है. जिस बैग में कथित तौर पर टिकट रखा गया था, उसे पुलिस बरामद नहीं कर सकी. बेंच ने कहा कि, जो भी हो, अदालत का मानना है कि निचली अदालतों ने अपील करने वाले को मुआवजा न देकर गलती की है.
सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि वे रिकॉर्ड करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मरने वाले के पास ट्रेन यात्रा का टिकट नहीं मिला, उसका असली यात्री के तौर पर स्थिति नहीं बदलेगी.
बेंच ने कहा कि रेलवे ने अपनी तरफ से, बिना इजाजत या इजाजत से ज्यादा यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच के लिए गाइडलाइन बनाई हैं. बेंच ने कहा, "हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इन सबके बावजूद, भीड़भाड़ एक रोजमर्रा की बात है और अक्सर ऐसी बुरी घटनाओं का यही कारण होता है."
बेंच ने कहा कि रेलवे पर पूरी जिम्मेदारी डालना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि यात्रियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है. बेंच ने कहा, "ऐसी घटनाएं आम जनता से छिपी नहीं हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों के दर्दनाक अंत के बावजूद, आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ है. लोग अभी भी ट्रेन पकड़ने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हिम्मत दिखाने पर जोर देते हैं."
बेंच ने कहा कि रेलवे एक्ट एक फायदेमंद वेलफेयर कानून है और इसकी उदारवादी और मकसद वाली व्याख्या होनी चाहिए. यह मामला चंद्रकांत ठक्कर की मौत से जुड़ा है, जो कथित तौर पर नवंबर 2015 में रायपुर से अहमदाबाद जाते समय अहमदाबाद-हावड़ा मेल ट्रेन से गिर गए थे. उनका ट्रैवल बैग, जिसमें कथित तौर पर ट्रेन का टिकट था, दुर्घटना के बाद गायब हो गया.
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