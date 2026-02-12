ETV Bharat / bharat

'अभी किसी को भी अरावली रेंज को छूने की इजाजत नहीं देंगे...': सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना में अरावली रेंज की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालते CPIML के कार्यकर्ता. यह तस्वीर 28 दिसंबर, 2025 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 फरवरी को यह स्पष्ट कर दिया कि वह फिलहाल किसी को भी अरावली पर्वत श्रृंखला को छूने की इजाजत नहीं देगा. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट पर विचार केवल विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार की गई व्यापक और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच 1995 की लंबित जनहित याचिका 'In Re: TN Godavarman Thirumulpad' से जुड़े अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान अरावली 'ज़ू सफारी' प्रोजेक्ट का मामला भी सुनवाई के लिए आया.

हरियाणा सरकार के वकील ने दलील दी कि उन्होंने सफारी प्रोजेक्ट को घटाकर 3,300 एकड़ तक सीमित कर दिया है. संशोधित रिपोर्ट (DPR) की जांच अभी बाकी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "हम आज एक इंच जमीन के लिए भी अनुमति नहीं देंगे." जब राज्य के वकील ने सुझाव दिया कि वे अपनी रिपोर्ट CEC (केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति) और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) को सौंप सकते हैं, तो कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया.

CJI ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "हम किसी भी चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम इस अदालत के मंच का इस्तेमाल (गलत तरीके से) नहीं होने देना चाहते... मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन मैं स्पष्ट भाषा का उपयोग कर रहा हूं- कभी-कभी यहां 'फ्रेंडली मैच' (मिलीभगत) भी होते हैं. इसलिए हमें सतर्क रहना होगा. यही कारण है कि मैं कुछ मामलों को वापस हाईकोर्ट भेजना चाहता हूं."

जब वकील ने CEC से जांच कराने पर जोर दिया, तो CJI ने कहा कि उनकी राय "चुनिंदा" होती है और हम नहीं चाहते कि वे इसकी जांच करें. राज्य सरकार ने सफाई दी कि अरावली पहाड़ियों का मामला अलग है और सरकार सफारी को लेकर अभी आगे नहीं बढ़ रही है. इस पर जस्टिस बागची ने टोका और कहा, "DPR बनाना और उस पर CEC का विचार मांगना, सफारी स्थापित करने की दिशा में ही एक कदम है."

सीजेआई ने राज्य के वकील से कहा, "हम उन्हें अनुमति देंगे और वे एक बहुत ही सुंदर और लुभावनी तस्वीर पेश करेंगे... कि ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, यह इको-टूरिज्म है... ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए इसकी अनुमति नहीं देंगे. हम पूरे मुद्दे की व्यापक रूप से जांच कर रहे हैं. अरावली न तो हरियाणा में शुरू होती है और न ही खत्म होती है. यह न तो राजस्थान में शुरू होती है और न ही वहां खत्म होती है. अरावली एक पूरी पर्वत श्रृंखला है और हम एक संयुक्त श्रृंखला के रूप में इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे."

बेंच ने पूछा कि ये आवेदन किसके कहने पर दायर किए गए थे. एक वकील ने बताया कि आवेदकों में से पांच पूर्व वन अधिकारी हैं और उनमें से दो हरियाणा कैडर के हैं. इस पर बेंच ने कहा कि उन्हें अपने सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने दें और कुछ समाज सेवा करने दें.

सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं, ताकि राज्य एक प्रस्ताव लेकर आए. फिर आप कहते हैं कि देखिए कितना शानदार प्रस्ताव है, सीईसी उस पर अपनी मुहर लगाएगी और फिर अदालत उसे मंजूरी दे देगी." इसके साथ ही कोर्ट ने सफारी के मामले को मुख्य अरावली मामले के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.