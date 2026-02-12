ETV Bharat / bharat

'अभी किसी को भी अरावली रेंज को छूने की इजाजत नहीं देंगे...': सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

चीफ जस्टिस की बेंच 1995 की लंबित जनहित याचिका 'In Re: TN Godavarman Thirumulpad' से जुड़े अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी.

Supreme Court on Aravali
पटना में अरावली रेंज की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालते CPIML के कार्यकर्ता. यह तस्वीर 28 दिसंबर, 2025 की है. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 8:39 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 फरवरी को यह स्पष्ट कर दिया कि वह फिलहाल किसी को भी अरावली पर्वत श्रृंखला को छूने की इजाजत नहीं देगा. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट पर विचार केवल विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार की गई व्यापक और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच 1995 की लंबित जनहित याचिका 'In Re: TN Godavarman Thirumulpad' से जुड़े अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान अरावली 'ज़ू सफारी' प्रोजेक्ट का मामला भी सुनवाई के लिए आया.

हरियाणा सरकार के वकील ने दलील दी कि उन्होंने सफारी प्रोजेक्ट को घटाकर 3,300 एकड़ तक सीमित कर दिया है. संशोधित रिपोर्ट (DPR) की जांच अभी बाकी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "हम आज एक इंच जमीन के लिए भी अनुमति नहीं देंगे." जब राज्य के वकील ने सुझाव दिया कि वे अपनी रिपोर्ट CEC (केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति) और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) को सौंप सकते हैं, तो कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया.

CJI ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "हम किसी भी चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम इस अदालत के मंच का इस्तेमाल (गलत तरीके से) नहीं होने देना चाहते... मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन मैं स्पष्ट भाषा का उपयोग कर रहा हूं- कभी-कभी यहां 'फ्रेंडली मैच' (मिलीभगत) भी होते हैं. इसलिए हमें सतर्क रहना होगा. यही कारण है कि मैं कुछ मामलों को वापस हाईकोर्ट भेजना चाहता हूं."

जब वकील ने CEC से जांच कराने पर जोर दिया, तो CJI ने कहा कि उनकी राय "चुनिंदा" होती है और हम नहीं चाहते कि वे इसकी जांच करें. राज्य सरकार ने सफाई दी कि अरावली पहाड़ियों का मामला अलग है और सरकार सफारी को लेकर अभी आगे नहीं बढ़ रही है. इस पर जस्टिस बागची ने टोका और कहा, "DPR बनाना और उस पर CEC का विचार मांगना, सफारी स्थापित करने की दिशा में ही एक कदम है."

सीजेआई ने राज्य के वकील से कहा, "हम उन्हें अनुमति देंगे और वे एक बहुत ही सुंदर और लुभावनी तस्वीर पेश करेंगे... कि ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, यह इको-टूरिज्म है... ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए इसकी अनुमति नहीं देंगे. हम पूरे मुद्दे की व्यापक रूप से जांच कर रहे हैं. अरावली न तो हरियाणा में शुरू होती है और न ही खत्म होती है. यह न तो राजस्थान में शुरू होती है और न ही वहां खत्म होती है. अरावली एक पूरी पर्वत श्रृंखला है और हम एक संयुक्त श्रृंखला के रूप में इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे."

बेंच ने पूछा कि ये आवेदन किसके कहने पर दायर किए गए थे. एक वकील ने बताया कि आवेदकों में से पांच पूर्व वन अधिकारी हैं और उनमें से दो हरियाणा कैडर के हैं. इस पर बेंच ने कहा कि उन्हें अपने सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने दें और कुछ समाज सेवा करने दें.

सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं, ताकि राज्य एक प्रस्ताव लेकर आए. फिर आप कहते हैं कि देखिए कितना शानदार प्रस्ताव है, सीईसी उस पर अपनी मुहर लगाएगी और फिर अदालत उसे मंजूरी दे देगी." इसके साथ ही कोर्ट ने सफारी के मामले को मुख्य अरावली मामले के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

अरावली मामले को लेकर सीजेआई ने कहा कि कोई इस पूरे परिदृश्य को समझने में हमारी मदद करेगा और आगे जोड़ा, "जब तक (अरावली की परिभाषा) स्पष्ट नहीं हो जाती, किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती." हरियाणा के वकील ने दलील दी कि सफारी प्रोजेक्ट कोई व्यावसायिक उद्देश्य या खनन का प्रोजेक्ट नहीं है. इस पर सीजेआई ने स्पष्ट किया, "हम आज किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे, हम इस पर पूरी तरह अडिग हैं."

गौरतलब है कि अक्टूबर 2025 में, सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा सरकार के प्रस्तावित मेगा 'अरावली ज़ू सफारी प्रोजेक्ट' पर रोक लगा दी थी. इसे दुनिया की सबसे बड़ी ज़ू-सफारी बताया जा रहा था, जिसका लक्ष्य गुरुग्राम और नूंह जिलों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में 'बिग कैट ज़ोन' बनाना और पक्षियों, सरीसृपों व तितलियों की सैकड़ों प्रजातियों को रखना है.

मामले की पृष्ठभूमि

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर मचे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे 'In Re: Definition of Aravalli Hills and Ranges and Ancillary Issues' शीर्षक दिया गया.

29 दिसंबर 2025 को, अरावली की नई परिभाषा पर हो रहे विरोध के बीच, सर्वोच्च अदालत ने अपने 20 नवंबर के उन निर्देशों पर रोक लगा दी थी जिनमें इन पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इसमें "गंभीर अस्पष्टताओं" को सुलझाने की जरूरत है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या '100 मीटर की ऊंचाई' और 'पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी' वाला पैमाना इस पर्वत श्रृंखला के एक बड़े हिस्से को पर्यावरण सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देगा.

नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नई माइनिंग लीज (खनन पट्टों) देने पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी, जब तक कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती.

शीर्ष अदालत ने अरावली की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को मान लिया था. समिति ने सिफारिश की थी कि "अरावली पहाड़ी" को किसी भी ऐसे भू-भाग के रूप में परिभाषित किया जाए, जिसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो. वहीं, "अरावली रेंज" उसे माना जाएगा जहां ऐसी दो या दो से अधिक पहाड़ियां एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित हों.

