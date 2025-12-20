ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'हर केस के लिए डेडलाइन तय करना मुमकिन नहीं'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित करना एक अपवाद होना चाहिए, न कि नियम. कोर्ट का मानना है कि अदालतों को जांच की व्यावहारिक वास्तविकताओं का सम्मान करना चाहिए और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब देरी की वजह से निष्पक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को खतरा हो.

शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों ने लगातार यह माना है कि समयबद्ध जांच का निर्देश देना एक अपवाद ही रहना चाहिए. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि एक जांच केवल अपराध पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारकों और घटनाओं पर भी निर्भर करती है, जिससे इसमें अनिश्चितता बनी रहती है. इसीलिए कानून जांच एजेंसियों को एक उचित स्तर की छूट देता है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि संविधान जांच को अनिश्चितकाल के लिए खुला रखने की अनुमति नहीं देता है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "जहां स्पष्ट रूप से काम रुका हुआ हो, बिना किसी कारण के निष्क्रियता बरती जा रही हो, या देरी का ऐसा तरीका अपनाया गया हो जिसे केस की जटिलता या प्रकृति के आधार पर सही न ठहराया जा सके, वहां समय-सीमा तय करने वाले न्यायिक निर्देश जरूरी माने गए हैं."

पीठ ने आगे कहा कि त्वरित सुनवाई जिसमें समय पर और मेहनत से की गई जांच भी शामिल है, को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है. यह आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है.

विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998) मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अदालत ने त्वरित और प्रभावी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था, विशेष रूप से वहां जहां देरी के कारण गंभीर मामले बिना किसी समाधान के भटक सकते हैं.

हाल ही में, रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु बनाम बिहार राज्य (2025) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि जांच को अंतहीन रूप से जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और चार्जशीट दाखिल होने के बीच लंबी और बिना कारण की देरी खुद अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है, खासकर तब जब ऐसी देरी किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्थक प्रगति के लगातार संदेह के घेरे में रखे.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लंबी जांच के प्रभाव के प्रति भी सचेत रही हैं, विशेष रूप से वहां जहां दंडात्मक कदम उठाए गए हों या आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो. ऐसे मामलों में, समय-सीमा तय करना जांच के दायरे में दखल नहीं माना जाता, बल्कि इसे सुस्ती और मनमानेपन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है."

पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-बद्ध जांच के लिए 'रूटीन' या 'मैकेनिकल' निर्देश देने के खिलाफ चेतावनी दी है. भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा (2003) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि जांच का तरीका और उसकी गति आमतौर पर जांचकर्ता के अधिकार क्षेत्र में आती है.

पीठ ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "परिणामस्वरूप, जो बात सामने आती है वह एक संतुलित दृष्टिकोण है: अदालतें जांच की व्यावहारिक वास्तविकताओं का सम्मान करती हैं, लेकिन वहां हस्तक्षेप जरूर करती हैं जहां देरी खुद निष्पक्षता, स्वतंत्रता या आपराधिक न्याय प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरा बन जाए."

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालतें जांच की शुरुआत से ही जांचकर्ताओं या कार्यपालिका के लिए समय-सीमा तय नहीं करतीं, क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने जैसा होगा.