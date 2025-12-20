सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'हर केस के लिए डेडलाइन तय करना मुमकिन नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें जांचकर्ताओं के लिए समय-सीमा तय नहीं करतीं, ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने जैसा होगा.
Published : December 20, 2025 at 4:34 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित करना एक अपवाद होना चाहिए, न कि नियम. कोर्ट का मानना है कि अदालतों को जांच की व्यावहारिक वास्तविकताओं का सम्मान करना चाहिए और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब देरी की वजह से निष्पक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को खतरा हो.
शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों ने लगातार यह माना है कि समयबद्ध जांच का निर्देश देना एक अपवाद ही रहना चाहिए. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि एक जांच केवल अपराध पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारकों और घटनाओं पर भी निर्भर करती है, जिससे इसमें अनिश्चितता बनी रहती है. इसीलिए कानून जांच एजेंसियों को एक उचित स्तर की छूट देता है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि संविधान जांच को अनिश्चितकाल के लिए खुला रखने की अनुमति नहीं देता है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "जहां स्पष्ट रूप से काम रुका हुआ हो, बिना किसी कारण के निष्क्रियता बरती जा रही हो, या देरी का ऐसा तरीका अपनाया गया हो जिसे केस की जटिलता या प्रकृति के आधार पर सही न ठहराया जा सके, वहां समय-सीमा तय करने वाले न्यायिक निर्देश जरूरी माने गए हैं."
पीठ ने आगे कहा कि त्वरित सुनवाई जिसमें समय पर और मेहनत से की गई जांच भी शामिल है, को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है. यह आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है.
विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998) मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अदालत ने त्वरित और प्रभावी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था, विशेष रूप से वहां जहां देरी के कारण गंभीर मामले बिना किसी समाधान के भटक सकते हैं.
हाल ही में, रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु बनाम बिहार राज्य (2025) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि जांच को अंतहीन रूप से जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और चार्जशीट दाखिल होने के बीच लंबी और बिना कारण की देरी खुद अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है, खासकर तब जब ऐसी देरी किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्थक प्रगति के लगातार संदेह के घेरे में रखे.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लंबी जांच के प्रभाव के प्रति भी सचेत रही हैं, विशेष रूप से वहां जहां दंडात्मक कदम उठाए गए हों या आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो. ऐसे मामलों में, समय-सीमा तय करना जांच के दायरे में दखल नहीं माना जाता, बल्कि इसे सुस्ती और मनमानेपन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है."
पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-बद्ध जांच के लिए 'रूटीन' या 'मैकेनिकल' निर्देश देने के खिलाफ चेतावनी दी है. भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा (2003) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि जांच का तरीका और उसकी गति आमतौर पर जांचकर्ता के अधिकार क्षेत्र में आती है.
पीठ ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "परिणामस्वरूप, जो बात सामने आती है वह एक संतुलित दृष्टिकोण है: अदालतें जांच की व्यावहारिक वास्तविकताओं का सम्मान करती हैं, लेकिन वहां हस्तक्षेप जरूर करती हैं जहां देरी खुद निष्पक्षता, स्वतंत्रता या आपराधिक न्याय प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरा बन जाए."
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालतें जांच की शुरुआत से ही जांचकर्ताओं या कार्यपालिका के लिए समय-सीमा तय नहीं करतीं, क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने जैसा होगा.
पीठ ने स्पष्ट किया, "समय-सीमा केवल उस बिंदु पर लागू की जाती है जहां ऐसा न करने के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हों, यानी जहाँ रिकॉर्ड में अनावश्यक देरी, काम का रुकना या ऐसी ही अन्य परिस्थितियां दिखाई दें. संक्षेप में, समय-सीमा पहले से बचाव के तौर पर नहीं, बल्कि स्थिति को देखते हुए प्रतिक्रिया के रूप में तय की जाती है."
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि किसी अपराध की जांच एक लंबी और घुमावदार सड़क की तरह है, जो उतार-चढ़ाव से भरी होती है और इसे वास्तव में किसी भी क्षण अनुमानित नहीं माना जा सकता. पीठ ने कहा, "जांच में देरी हो सकती है; जो गवाह एक समय आत्मविश्वासी दिख रहे थे, वे झिझकने लग सकते हैं या अपने बयान से पूरी तरह पलट सकते हैं. जिस दस्तावेजी सबूत से बहुत उम्मीदें थीं, वह अनुपयोगी निकल सकता है, या ऐसी ही कई अन्य संभावनाएं पैदा हो सकती हैं."
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कानूनी कार्यवाही अक्सर जांच के बीच में आती है और इसकी गति व दिशा को प्रभावित करती है. अग्रिम जमानत, नियमित जमानत या इसी तरह की अन्य अर्जियों के कारण जांच में अस्थायी रुकावट आ सकती है या रणनीति बदलनी पड़ सकती है.
पीठ ने आगे कहा, "अदालतें आगे की जांच के आदेश दे सकती हैं, विशिष्ट पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांग सकती हैं या जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश भी दे सकती हैं. ऐसे प्रत्येक हस्तक्षेप के कारण जांच एजेंसी को अपने काम की समीक्षा करनी पड़ती है और कभी-कभी पूरी तरह से नए रास्ते पर चलना पड़ता है."
पीठ ने यह भी कहा कि जांच की प्रक्रिया कभी सीधी होती है, तो कभी इसमें कई मोड़, बदलाव और सुधार आते हैं. कभी-कभी यह प्रक्रिया निराशाजनक रूप से घुमावदार भी हो जाती है, जिसके बाद ही जांच अधिकारी किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं और मामले को ट्रायल के लिए संबंधित अदालत के सामने पेश कर पाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर उन अपीलों पर सुनवाई के दौरान कीं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन एक जैसे फैसलों के खिलाफ थीं. इन फैसलों में कथित धोखाधड़ी और हथियारों के लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़ी एक एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए और आदेश दिया था कि जब तक ट्रायल कोर्ट अपराधों पर संज्ञान नहीं ले लेती, तब तक आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई इस समय-सीमा में हस्तक्षेप करने और इसे रद्द करने की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने कहा, "राज्य की अपीलों को स्वीकार किया जाता है. प्रतिवादियों को मिला अंतरिम संरक्षण (Interim protection) अगले दो हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसके बाद कानून के अनुसार स्वीकार्य सभी कार्यवाही की जाएगी."
