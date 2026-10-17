ETV Bharat / bharat

मंदिर की जमीन पर सरकार का कब्जा अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: राज्य सरकारें, जिन्हें मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वे जनहित या सुविधा के बहाने गिफ्ट डीड के जरिए इन संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती हैं. सर्वोच्च अदालत ने रेखांकित किया कि ट्रस्टी चाहे कितनी भी अच्छी मंशा से काम क्यों न कर रहे हों, वे इस संपत्ति को मुफ्त में दान नहीं दे सकते.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि किसी धार्मिक या परोपकारी संस्थान की संपत्ति के प्रबंधन के साथ उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य जुड़ा होता है, न कि उसे बिना किसी रोक-टोक के बेचने या किसी को देने का अधिकार.