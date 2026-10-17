मंदिर की जमीन पर सरकार का कब्जा अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड को किया रद्द
सर्वोच्च अदालत- ट्रस्टी चाहे कितनी भी अच्छी मंशा से काम क्यों न कर रहे हों, वे इस संपत्ति को मुफ्त में दान नहीं दे सकते.
By Sumit Saxena
Published : October 17, 2026 at 8:28 PM IST
नई दिल्ली: राज्य सरकारें, जिन्हें मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वे जनहित या सुविधा के बहाने गिफ्ट डीड के जरिए इन संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती हैं. सर्वोच्च अदालत ने रेखांकित किया कि ट्रस्टी चाहे कितनी भी अच्छी मंशा से काम क्यों न कर रहे हों, वे इस संपत्ति को मुफ्त में दान नहीं दे सकते.
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि किसी धार्मिक या परोपकारी संस्थान की संपत्ति के प्रबंधन के साथ उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य जुड़ा होता है, न कि उसे बिना किसी रोक-टोक के बेचने या किसी को देने का अधिकार.
पीठ ने 16 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में कहा, "राज्य सरकार, एक संरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में, उन धार्मिक/परोपकारी संस्थानों की संपत्ति को न तो खुद एकतरफा तरीके से हड़प सकती है और न ही अपने किसी अधिकारी को हड़पने की अनुमति दे सकती है, जिनकी रक्षा करने का जिम्मा उसे सौंपा गया है. इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कोई भी लेन-देन, चाहे उसका नाम कुछ भी हो या उसका बाहरी रूप से कोई भी जनहित का उद्देश्य हो, उसे रद्द किया जा सकता है."
इस मौजूदा मामले में, पीठ ने इस बात की जांच की कि क्या राज्य सरकार, जिसे कानून के तहत धार्मिक या परोपकारी संस्थान की संपत्तियों के संरक्षक के रूप में काम करना होता है, वह खुद किसी मंदिर के अस्थायी ट्रस्टी से ऐसी संपत्ति उपहार (गिफ्ट) में ले सकती है. पीठ ने पाया कि राजस्व विभाग द्वारा गिफ्ट के जरिए इस जमीन को हासिल करने और अपने पास रखने का दावा पूरी तरह से एक गलतफहमी पर आधारित है.
पीठ ने रेखांकित किया कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम (TN HR&CE Act), 1959 के तहत कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के माध्यम से काम करने वाली राज्य सरकार मंदिर की संपत्तियों की केवल एक संरक्षक और नियामक है, उसकी मालिक नहीं है. पीठ ने कहा कि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंदिर की जमीन को गिफ्ट के रूप में स्वीकार करना, चाहे वह किसी भी अच्छे जनहित के उद्देश्य के लिए क्यों न किया गया हो, 1959 के अधिनियम के मूल उद्देश्य का उल्लंघन करता है.
पीठ ने कहा कि एक उपहार, बिना किसी प्रतिफल के किया जाने वाला ट्रांसफर है. इसलिए अपनी प्रकृति के कारण इसे किसी दूसरे की संपत्ति के प्रबंधन में एक सामान्य समझदारी वाला काम नहीं माना जा सकता. इससे दान देने वाले संस्थान को कोई लाभ नहीं मिलता और यह ट्रस्टी के पद की जिम्मेदारी और भरोसे के चरित्र से मेल नहीं खाता.
कोर्ट ने आगे कहा, "मंदिर की संपत्ति भगवान (आराध्य देव) की होती है, और ट्रस्टी के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी मंशा रखता हो, वह इसे मुफ्त में किसी को दान नहीं दे सकता." पीठ ने कहा कि सरकार को मंदिर की संपत्ति उपहार में देना पूरी तरह से मुफ्त का सौदा है, जो 1959 के अधिनियम की धारा 23 और 34 के तहत कमिश्नर को सौंपी गई निगरानी की भूमिका के मूल उद्देश्य के खिलाफ जाता है.
यह पूरा विवाद इरोड जिले के कोडुमुडी गांव में स्थित मंदिर की 1 एकड़ और 10 सेंट जमीन को लेकर था. अगस्त 2017 में, एक अस्थायी ट्रस्टी ने तालुक कार्यालय के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार को यह जमीन ट्रांसफर करते हुए एक गिफ्ट डीड तैयार किया था. मार्च 2019 में, मद्रास हाई कोर्ट ने इस लेनदेन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद श्रद्धालुओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, “तमिलनाडु सरकार के पक्ष में 30 अगस्त 2017 को निष्पादित गिफ्ट डीड को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 41(1) के तहत अमान्य और शून्य (Null and Void) घोषित किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन भी, तमिलनाडु राज्य में लागू पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 22-ए के विपरीत होने के कारण, कानूनी रूप से बेअसर है.”
पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि किसी धार्मिक या परोपकारी संस्थान की संपत्तियों से जुड़ा हर फैसला केवल और केवल ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित और लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए, न कि सरकार की प्रशासनिक सुविधा को देखकर.
सर्वोच्च अदालत ने कहा, "राज्य सरकार पर इस संबंधित जमीन के संरक्षक के रूप में काम करने की कानूनी जिम्मेदारी थी. इसके बावजूद, राज्य ने न केवल मंदिर की संपत्ति को उपहार के रूप में स्वीकार किया, बल्कि हाई कोर्ट और इस अदालत के सामने भी इसका बचाव करना जारी रखा, जब तक कि बंदोबस्ती विभाग के मुख्य सचिव को हलफनामे पर अपना रुख रखने के लिए नहीं कहा गया. इसलिए, हम राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि वह मंदिर को 8 सप्ताह के भीतर एक लाख रुपये का हर्जाना दे."
इसे भी पढ़ेंः