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किसी आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरीः सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जस्टिस भुयान ने कहा कि संविधान की व्याख्या को 'अगर-मगर' जैसे कयासों या अनिश्चितताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 8:54 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस की मनमानी पर रोक लगाते हुए एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का ठोस आधार न होने या 24 घंटे की समय सीमा बीतने के कारण छोड़ दिया गया हो, तो उसे दोबारा हिरासत में नहीं लिया जा सकता. जांच एजेंसी को उसे उसी मामले में फिर से गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी.

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2)- जो यह गारंटी देते हैं कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए. 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए- पूरी तरह से सर्वोपरि हैं और इनमें कोई ढील नहीं दी जा सकती.

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि जब किसी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए संविधान या कानूनों द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन हो. भले ही यह कुछ लोगों को सुनने में कितना भी अजीब क्यों न लगे.

पीठ ने कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई करते समय यदि किसी अदालत को यह पता चलता है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान या उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत दिए गए उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उस अदालत का यह कर्तव्य है कि वह आरोपी को रिहा करे.

अदालत ने स्पष्ट किया, "जब गिरफ्तारी ही अवैध या दोषपूर्ण हो, तो पीएमएलए (PMLA) की धारा 45(1)(ii) के तहत दी गई दोहरी शर्तों के पूरा न होने के बावजूद जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर अदालत का कर्तव्य है."

पीठ ने कहा कि एक आरोपी के पास अपनी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित में जानकारी पाने का एक मौलिक और कानूनी अधिकार है. बिना किसी अपवाद के ऐसी लिखित गिरफ्तारी के आधारों की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द सामान्य प्रक्रिया के तहत दी जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) भारतीय न्याय संहिता/आईपीसी (IPC) के तहत आने वाले अपराधों या विशेष कानूनों (जैसे पीएमएलए) सहित सभी मामलों पर समान रूप से लागू होता है. यह किसी एक खास कानून तक सीमित नहीं है. अदालत ने आगे जोड़ा कि यह केवल एक औपचारिकता या सिर्फ प्रक्रिया का मामला नहीं है.

पीठ ने कहा, "यह एक अनिवार्य और बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा कवच है... अनुच्छेद 22(1) में बताए गए सुरक्षा उपाय केवल कागजी प्रक्रिया नहीं हैं; ये वे मौलिक सिद्धांत हैं जिनका पालन तब किया जाना अनिवार्य है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा हो." पीठ ने स्पष्ट किया कि जब किसी आरोपी को अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण रिहा किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता, बल्कि "उसे अवैध और असंवैधानिक हिरासत से मुक्त किया जाता है."

जस्टिस भुयान ने कहा कि संविधान या किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या खालीपन में नहीं की जा सकती, और संविधान की व्याख्या को 'अगर-मगर' जैसे कयासों या अनिश्चितताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता.

उन्होंने आगे कहा, "संविधान कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो किसी भी सामान्य कानून के दायरे से बहुत ऊपर हैं. इसलिए, संविधान या किसी संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. यह अपराध की प्रकृति या उसकी गंभीरता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके दायरे में सभी प्रकार के अपराध आते हैं. इसकी व्याख्या किसी सीमित या संकुचित तरीके से नहीं की जा सकती."

पीठ ने कहा, "यदि ऐसे किसी आरोपी की रिहाई के बाद भी जांच एजेंसी को लगता है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है, तो जैसा कि मिहिर राजेश शाह मामले के पैरा 65 में निर्देश दिया गया था. जांच एजेंसी को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने हिरासत के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा. इसमें आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के कारणों और उसकी आवश्यकता का स्पष्ट ज़िक्र करना होगा."

पीठ ने मिहिर राजेश शाह मामले में तय की गई व्यवस्था को और मजबूत किया तथा निर्देश दिया कि दोबारा गिरफ्तारी के लिए दिए जाने वाले आवेदन की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए. गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए.

बेंच ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर, जब वरिष्ठ अधिकारी के सामने अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा हुए आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने की मंजूरी के लिए आवेदन पेश किया जाएगा. तो वह अधिकारी उस मामले की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंप देगा. साथ ही, अदालत ने इतनी गंभीर लापरवाही के लिए संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया.

बेंच ने कहा कि यदि जांच में दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इस बात को ऐसे अधिकारियों की सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले के एक आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने तब कहा था कि जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल करने, उसे दोबारा गिरफ्तार करने या उसकी कस्टडी मांगने से रोका नहीं जा सकता.

इससे पहले, मजिस्ट्रेट ने यह पाते हुए याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा कर दिया था कि गिरफ्तारी के समय अनुच्छेद 22(1) के नियमों का पालन नहीं किया गया था. लेकिन साथ ही पंजाब पुलिस को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे दोबारा गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी थी.

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