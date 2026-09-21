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किसी आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरीः सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस की मनमानी पर रोक लगाते हुए एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का ठोस आधार न होने या 24 घंटे की समय सीमा बीतने के कारण छोड़ दिया गया हो, तो उसे दोबारा हिरासत में नहीं लिया जा सकता. जांच एजेंसी को उसे उसी मामले में फिर से गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी.

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2)- जो यह गारंटी देते हैं कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए. 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए- पूरी तरह से सर्वोपरि हैं और इनमें कोई ढील नहीं दी जा सकती.

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि जब किसी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए संविधान या कानूनों द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन हो. भले ही यह कुछ लोगों को सुनने में कितना भी अजीब क्यों न लगे.

पीठ ने कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई करते समय यदि किसी अदालत को यह पता चलता है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान या उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत दिए गए उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उस अदालत का यह कर्तव्य है कि वह आरोपी को रिहा करे.

अदालत ने स्पष्ट किया, "जब गिरफ्तारी ही अवैध या दोषपूर्ण हो, तो पीएमएलए (PMLA) की धारा 45(1)(ii) के तहत दी गई दोहरी शर्तों के पूरा न होने के बावजूद जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर अदालत का कर्तव्य है."

पीठ ने कहा कि एक आरोपी के पास अपनी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित में जानकारी पाने का एक मौलिक और कानूनी अधिकार है. बिना किसी अपवाद के ऐसी लिखित गिरफ्तारी के आधारों की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द सामान्य प्रक्रिया के तहत दी जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) भारतीय न्याय संहिता/आईपीसी (IPC) के तहत आने वाले अपराधों या विशेष कानूनों (जैसे पीएमएलए) सहित सभी मामलों पर समान रूप से लागू होता है. यह किसी एक खास कानून तक सीमित नहीं है. अदालत ने आगे जोड़ा कि यह केवल एक औपचारिकता या सिर्फ प्रक्रिया का मामला नहीं है.

पीठ ने कहा, "यह एक अनिवार्य और बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा कवच है... अनुच्छेद 22(1) में बताए गए सुरक्षा उपाय केवल कागजी प्रक्रिया नहीं हैं; ये वे मौलिक सिद्धांत हैं जिनका पालन तब किया जाना अनिवार्य है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा हो." पीठ ने स्पष्ट किया कि जब किसी आरोपी को अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण रिहा किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता, बल्कि "उसे अवैध और असंवैधानिक हिरासत से मुक्त किया जाता है."

जस्टिस भुयान ने कहा कि संविधान या किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या खालीपन में नहीं की जा सकती, और संविधान की व्याख्या को 'अगर-मगर' जैसे कयासों या अनिश्चितताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता.