ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के आरोपी नाबालिग पर वयस्क की तरह चल सकता है केस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि हत्या के आरोपी एक किशोर (जुवेनाइल) पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि कानून में दिए गए सुरक्षात्मक उपाय संतुष्ट होते हैं. क्योंकि किशोर न्याय कानून के तहत ऐसा अपराध एक "जघन्य अपराध" है.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आज के बच्चे कम उम्र में ही जटिल, हिंसक व अश्लील सामग्री और वयस्कों जैसे अनुभवों के संपर्क में आ रहे हैं. ये ऐसे बदलाव हैं जो मुख्य रूप से तकनीक और सोशल मीडिया के कारण आए हैं, जिन्होंने उनके संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास को बदल दिया है. कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतों और किशोर बोर्डों को पुरानी प्रक्रियाओं से चिपके रहने के बजाय एक संतुलित और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ इस वास्तविकता का जवाब देना चाहिए.

यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने सुनाया. पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या ऐसा अपराध जिसके लिए "मृत्युदंड या आजीवन कारावास" की सजा का प्रावधान है, उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 2(54) के तहत "अधिकतम सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, लेकिन कोई न्यूनतम कारावास नहीं" वाक्यांश के अंतर्गत आने वाला अपराध कहा जा सकता है?

पीठ ने इस बात पर भी विचार किया कि किशोर न्याय बोर्ड को जेजे एक्ट की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय किस सामग्री और अन्य कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? फैसले में व्यवस्था दी गई कि हत्या को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक "जघन्य अपराध" (हेनियस ऑफेंस) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

किशोर के वकील ने दलील दी कि चूंकि आईपीसी की धारा 302 में "मृत्युदंड या आजीवन कारावास" की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से "न्यूनतम" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हत्या को "जघन्य" के बजाय "गंभीर अपराध" की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा रखा गया तर्क पूरी तरह से गलत, योग्यताहीन, अकल्पनीय है और इसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए."

पीठ ने कहा कि उसे यह स्वीकार करना होगा कि आज के बच्चे कम उम्र में ही ऐसी जटिल जानकारियों, हिंसक व अश्लील सामग्री और वयस्कों जैसे अनुभवों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पिछली पीढ़ियों की पहुंच से बाहर थे. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक के तेजी से प्रसार और सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव ने निस्संदेह बच्चों के संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास को बदल दिया है.

पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, अदालतों को एक जीवित संस्था के रूप में इस वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. कानून के उल्लंघन में शामिल बच्चे से निपटने के दौरान अदालतों या किशोर न्याय बोर्डों का दृष्टिकोण तब से स्थिर नहीं रह सकता, जब से यह कानून लागू हुआ है. पीठ ने कहा कि जुवेनाइल के बदलते स्वभाव और समाज की जायज मांगों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है.