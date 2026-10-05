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बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कर्मचारियों की लगाए जाए एब्सेंट, बाइकर्स को न दिया जाए पेट्रोल- SC सड़क सुरक्षा समिति

देहरादून: देश भर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. हालांकि, परिवहन विभाग और इससे संबंधित विभागों की ओर से तमाम प्रयास तो किया जा रहे हैं लेकिन उसका असर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोड सेफ्टी को लेकर गठित कमेटी, देश के हर राज्यों में जाकर संबंधित राज्य के परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश दे रही है. इसी क्रम में रोड सेफ्टी को लेकर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अध्यक्ष ने सोमवार को परिवहन विभाग के साथ ही अन्य विभाग की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

इसके अलावा, उत्तराखंड में चिन्हित 179 ब्लैक स्पॉट्स में से 169 ब्लैक स्पॉट्स का कार्य किया जा चुका है. लेकिन लंबे समय से 10 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारीकरण का काम नहीं हो पाया है. जिस कारण अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए कि जिन ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारीकरण का काम नहीं हुआ है, वहां पर सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही होगी. लिहाजा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारीकरण के काम जल्द से जल्द किए जाएं. यही नहीं, बैठक के दौरान अध्यक्ष ने सुझाव दिए कि,

'जितने भी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको अपने कर्मचारियों को इस बाबत सख्त निर्देश दें कि वो हेलमेट पहनकर आएं. अगर वह हेलमेट पहनकर नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए'.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कुछ समय पहले देश के सभी राज्यों में रोड सेफ्टी का ऑडिट करवाया था. जिसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर पाया गया है यानी रोड सेफ्टी के दृष्टिगत सबसे अधिक पहल उत्तराखंड में की गई. बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि असल वजहों को जाना जा सके. इसके अलावा, चालकों की ट्रेनिंग और वाहनों के फिटनेस पर विशेष जोर दिया गया है. यही नहीं, बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्देश अध्यक्ष ने दिए. कहा कि,

सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे ने देहरादून के एक निजी होटल में 'उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों' पर समीक्षा बैठक की. बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के वजहों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें मुख्य रूप से, किस वजह से सड़क दुर्घटनाएं हुई है? सड़क दुर्घटना में जान जाने के पीछे की असल वजह क्या थी? तभी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ ही मौतों के आंकड़े को भी काम किया जा सकता है. उत्तराखंड में साल 2026 में अगस्त महीने तक 1480 सड़क दुर्घटनाओं में 884 व्यक्तियों की मौत और 1626 व्यक्ति घायल हुए. इन दुर्घटनाओं में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. साथ ही ये भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं में मौतें अधिक हुई हैं.

'बाइक चलाने वाले चालक अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनको पेट्रोल न दिया जाए, या फिर जिनके वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, उनको पेट्रोल न दिए जाए'.

इसके अलावा, भारत सरकार की पीएम राहत योजना के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है. जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों का अटल आयुष्मान के बजाय पीएम राहत योजना से इलाज कराया जाए. अगर डेढ़ लाख का दायरा पूरा हो जाता है तो फिर अटल आयुष्मान योजना के जरिए इलाज कराया जाए. हालांकि, बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पीएम राहत योजना के तहत जो डेढ़ लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा निशुल्क दिए जाने की बात कही गई है अगर शुरुआती 48 घंटे या एक हफ्ते के भीतर ही डेढ़ लाख से अधिक खर्च इलाज में आ जाता है तो उसको बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है.

बैठक के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड के सभी जिले जीरो फर्टिलिटी (शून्य मृत्यु दर) की कैटेगरी में आए. क्योंकि उत्तराखंड राज्य देवभूमि है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. इसलिए प्रदेश में एक भी सड़क दुर्घटना ना हो. इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सके. सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर, लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई को सख्त करने पर जोर दिया जाए.

इसके अलावा, हेलमेट पहनना अनिवार्य, ओवर स्पीडिंग को कम करना, ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम, सीट बेल्ट पर जोर, अधिक से अधिक कैमरे लगाए जाने, सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने, क्रैश बैरियर को लगाने, सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने पर जोर दिया जाए. साथ ही कहा कि, सड़क किनारे पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया है, उसके इंप्लीमेंटेशन पर जोर दिया जाए. पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए एक अलग से पथ बनाया जाए. इसके लिए एक पूरी योजना तैयार की जाए, ताकि सड़कों से अलग पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक अलग पथ बनाया जा सके.

-अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष, SC सड़क सुरक्षा समिति-

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए परिवहन विभाग के सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि, बैठक के दौरान अध्यक्ष की ओर से तमाम महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश दिए गए हैं. जिसमें मुख्य रूप से तीन- चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है. उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लेकिन देश भर से तुलना करें तो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा काफी अधिक ज्यादा है. लिहाजा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों को जीरो फर्टिलिटी जिला घोषित करने की तरफ प्रयास किया जाए. जिसमें स्वास्थ्य विभाग, प्रवर्तन शामिल हो. इसके अलावा, क्रैश बैरियर पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि अगर सड़क दुर्घटनाएं हो भी तो उसमें मौतों का आंकड़ा कम से कम हो.

उत्तराखंड में पब्लिक अवेयरनेस की समस्या है, क्योंकि अनुमान ये पाया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज किया जा रहा है. लेकिन भारत सरकार की ओर से संचालित पीएम राहत योजना के प्रति लोग जागरुक नहीं है, खासकर प्राइवेट अस्पताल में. ऐसे में जनता को पीएम राहत योजना की इस जानकारी हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में शैक्षिक संस्थानो के साथ ही आम जनता को हेलमेट पहनने, ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं.

-रविनाथ रमन, सचिव, परिवहन विभाग-

उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल चारधाम यात्रा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच सिर्फ दुर्घटनाएं होती है, तो उसमें मौत भी काफी अधिक होती है. ऐसे में निर्देश दिए गए हैं कि खासकर चारधाम यात्रा रूट को जीरो फर्टिलिटी बनाने का प्रयास करें. इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल है. कमेटी ने एक साल का समय दिया है, क्योंकि हर साल कमेटी का रिव्यू होता है. अगले साल लगभग किसी समय मीटिंग होगी, उस दौरान विभागों की ओर से किए गए कामों की जानकारी रखी जाएगी. कुल मिलाकर, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा.

-रविनाथ रमन, सचिव, परिवहन विभाग-

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति बैठक में दिए गए निर्देश:

प्रदेश में हर जिले को शून्य मृत्यु दर वाला जिला (Zero Fatality District) के रूप में चिन्हित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाए.

पीएम राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए, क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाए.

राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों और स्कूलों में को मोटरयान कानूनों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

इसके लिए नो हेलमेट-नो एंट्री, नो एंट्री फॉर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, नो एंट्री फॉर विदाउट इंश्योरेंस व्यवस्था को लागू किया जाए.

चालक लाइसेंस जारी करने से पहले चालकों की परीक्षा कम्प्यूटराइज्ड आधार पर लिए जाने को लेकर सभी परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना पूरी की जाए.

देहरादून एवं हरिद्वार में निर्माणाधीन चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में दोपहिया एवं फोर व्हीलर संबंधी सिम्युलेटर की स्थापना सीएसआर के तहत की जाए.

चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों की निगरानी एवं मोटरयान कानूनों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एएनपीआर कैमरों की स्थापना की जाए.

चारधाम यात्रा मार्गों पर सीएसआर के तहत ट्रामा सेंटर एवं चालक विश्राम गृह की स्थापना / निर्माण की संभावना का परीक्षण कर लिया जाए.

पॉट होल्स (गड्ढे) के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण के लिए सुधारीकरण की कार्रवाई की जाए.

जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से आहूत की जाए.

जिलों में घटित होने वाली हर दुर्घटना का सघनता से विश्लेषण किया जाए, जिसके तहत दुर्घटना घटित होने का कारण, उसमें होने वाली मृत्यु का कारण, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना रोकने के उपाय और इन उपायों का समय पर लागू किया जाए.

दुर्घटना की रोकथाम के लिए 4E (Engineering, Enforcement, Education, Emergency care) महत्वपूर्ण है, और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इन चारों बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में दिए गए निर्देश पर नियमावली/ एसओपी बनाई जाए.

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सिर्फ प्रवर्तन कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, जबकि जनजागरूकता भी जरूरी है.

पर्वतीय क्षेत्रों में सभी मार्गों पर क्रैश बैरियर लगाया जाए. राज्य में बचे मार्गों पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करे.

गोल्डन ऑवर में दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से घायल व्यक्ति तक मेडिकल सुविधा की पहुंच संबंधी रिस्पांस टाइम में सुधार किया जाए.

आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार, नीति बनाए.

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