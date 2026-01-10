ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत रद्द की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है. उस पर एक नाबालिग पर हथियार के बल पर बार-बार यौन हमला करने और ब्लैकमेल करने के मकसद से इस काम को रिकॉर्ड करने का आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से पीड़ित की जिंदगी को ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और यह समाज की सोच को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इस बात पर जोर दिया कि, "पीड़ित की सुरक्षा और ट्रायल प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की जरूरत सबसे अधिक जरूरी है."

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपित अपराध जघन्य और गंभीर हैं, जिसमें सशस्त्र धमकी के तहत एक नाबालिग पीड़िता पर बार-बार प्रवेशात्मक यौन हमला शामिल है और ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कृत्यों की रिकॉर्डिंग भी की गई है.

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में कहा गया, “इस तरह के व्यवहार का पीड़ित के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह समाज की सोच को हिला देता है.”

बेंच ने कहा कि यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से, जमानत की अर्जी पर विचार करने से कोई रोक नहीं लगती. हालांकि, ऐसे किसी आवेदन पर विचार करते समय, कोर्ट का यह फर्ज है कि वह अपराध की प्रकृति और गंभीरता और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटेरियल पर पूरा ध्यान दे.

बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 – आरोपी को जमानत देते समय, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और पॉक्सो एक्ट के नियमों के तहत कानूनी सख्ती को ध्यान में नहीं रखा.” पीठ ने कहा कि यह ध्यान न देना कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, और पीड़ित के बयानों से पहली नजर में जो बातें सामने आई हैं, उससे हाई कोर्ट का विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत लगता है.

इसमें कहा गया, “इसके अलावा, हाई कोर्ट जमानत देने से जुड़े तय मानकों को लागू करने में नाकाम रहा, जिसमें अपराध की गंभीरता, पीड़ित की कमजोरी और गवाह को डराने-धमकाने की संभावना शामिल थी.”

2023 के एक फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि पॉक्सो अपराध में जमानत रद्द करने के मामले में, इस कोर्ट ने दोहराया है कि जरूरी बातों पर ध्यान दिए बिना दी गई जमानत में दखल देना जरूरी है.