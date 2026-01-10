ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : January 10, 2026 at 4:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है. उस पर एक नाबालिग पर हथियार के बल पर बार-बार यौन हमला करने और ब्लैकमेल करने के मकसद से इस काम को रिकॉर्ड करने का आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से पीड़ित की जिंदगी को ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और यह समाज की सोच को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इस बात पर जोर दिया कि, "पीड़ित की सुरक्षा और ट्रायल प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की जरूरत सबसे अधिक जरूरी है."

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपित अपराध जघन्य और गंभीर हैं, जिसमें सशस्त्र धमकी के तहत एक नाबालिग पीड़िता पर बार-बार प्रवेशात्मक यौन हमला शामिल है और ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कृत्यों की रिकॉर्डिंग भी की गई है.

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में कहा गया, “इस तरह के व्यवहार का पीड़ित के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह समाज की सोच को हिला देता है.”

बेंच ने कहा कि यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से, जमानत की अर्जी पर विचार करने से कोई रोक नहीं लगती. हालांकि, ऐसे किसी आवेदन पर विचार करते समय, कोर्ट का यह फर्ज है कि वह अपराध की प्रकृति और गंभीरता और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटेरियल पर पूरा ध्यान दे.

बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 – आरोपी को जमानत देते समय, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और पॉक्सो एक्ट के नियमों के तहत कानूनी सख्ती को ध्यान में नहीं रखा.” पीठ ने कहा कि यह ध्यान न देना कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, और पीड़ित के बयानों से पहली नजर में जो बातें सामने आई हैं, उससे हाई कोर्ट का विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत लगता है.

इसमें कहा गया, “इसके अलावा, हाई कोर्ट जमानत देने से जुड़े तय मानकों को लागू करने में नाकाम रहा, जिसमें अपराध की गंभीरता, पीड़ित की कमजोरी और गवाह को डराने-धमकाने की संभावना शामिल थी.”

2023 के एक फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि पॉक्सो अपराध में जमानत रद्द करने के मामले में, इस कोर्ट ने दोहराया है कि जरूरी बातों पर ध्यान दिए बिना दी गई जमानत में दखल देना जरूरी है.

बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी सिर्फ कुछ महीने ही कस्टडी में रहा. “यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि पीड़िता उसी इलाके में रहती है जहां प्रतिवादी संख्या 2 रहता है. बाल कल्याण समिति की परामर्श रिपोर्ट में दर्ज है कि पीड़िता डर और मानसिक संकट में है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 2 की रिहाई के बाद मौजूदगी से पीड़ित को डराने-धमकाने और और ज़्यादा ट्रॉमा होने का असली और पक्का डर पैदा होता है."

बेंच ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों में सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना एक गंभीर और जायज चिंता का विषय है. इसमें कहा गया, "पीड़ित की सुरक्षा और ट्रायल प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत सबसे अधिक जरूरी है."

बेंच ने कहा कि यह भी तय है कि जमानत को बिना तैयारी के मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे गैर-जरूरी बातों पर या जरूरी सबूतों को नजरअंदाज करके नहीं दिया जाना चाहिए. इसमें यह भी कहा गया कि जहां जमानत देने का आदेश तथ्य की गलत समझ पर आधारित हो या उसमें कोई बड़ी चूक हो या जहां इससे इंसाफ में चूक हो, तो इस कोर्ट को दखल देने का अधिकार है.

बेंच ने कहा कि कोर्ट को पता है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया एक फायदेमंद कानून है और इस कानून के तहत कार्रवाई को तुरंत और संवेदनशील तरीके से निपटाने की जरूरत है.

पीठ ने कहा कि इस अदालत ने लगातार पॉक्सो मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस केस को प्राथमिकता दे, ट्रायल खत्म करे और अपनी मेरिट और कानून के हिसाब से, जितनी जल्दी हो सके, सही ऑर्डर पास करे.” बेंच ने आरोपी को जमानत देने के हाई कोर्ट के 9 अप्रैल, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और उसे दो हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल के दोषी की सजा में बदलाव किया, कहा- अदालतों को असंवेदनशील नहीं होना चाहिए

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT
सुप्रीम कोर्ट
MINORS ASSAULT CASE
यौन उत्पीड़न
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.