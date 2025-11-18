ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरित मंजूरी' पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, क्या है पूरा मामला

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने वनशक्ति फैसले के खिलाफ दायर लगभग 40 समीक्षा और संशोधन याचिकाओं पर तीन अलग-अलग फैसले सुनाए.

November 18, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2:1 के बहुमत से अपने 16 मई के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearance) देने से रोक दिया गया था. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया.

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने वनशक्ति फैसले के खिलाफ दायर लगभग 40 समीक्षा और संशोधन याचिकाओं पर तीन अलग-अलग फैसले सुनाए. मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति चंद्रन ने 16 मई के फैसले को वापस ले लिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले को नए सिरे से पुनर्विचार के लिए एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाएगा.

हालांकि, न्यायमूर्ति भुयान ने यह कहते हुए असहमति जताई कि पूर्वव्यापी मंज़ूरी पर्यावरण कानून में अज्ञात है. न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि पर्यावरण कानून में पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी की कोई अवधारणा नहीं है.

सीजेआई गवई ने देखा कि एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (2020) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह मानते हुए भी कि पोस्ट-फैक्टो ईसी को सामान्य रूप से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, मौद्रिक दंड का भुगतान करने के निर्देश के साथ पोस्ट-फैक्टो ईसी को नियमित कर दिया.

यह भी देखा गया कि डी. स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले में, यह माना गया था कि असाधारण मामलों में कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा सकती है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वनशक्ति निर्णय समन्वय पीठों के इन निर्णयों पर ध्यान दिए बिना दिया गया था.

न्यायमूर्ति ए एस ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 16 मई को अपने फैसले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और संबंधित प्राधिकारियों को उन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था, जो पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गई थीं.

सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर में विभिन्न औद्योगिक और अवसंरचना संस्थाओं तथा सरकारी निकायों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, उक्त निर्णय की समीक्षा या संशोधन के पक्ष में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

