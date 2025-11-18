ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरित मंजूरी' पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2:1 के बहुमत से अपने 16 मई के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearance) देने से रोक दिया गया था. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया.

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने वनशक्ति फैसले के खिलाफ दायर लगभग 40 समीक्षा और संशोधन याचिकाओं पर तीन अलग-अलग फैसले सुनाए. मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति चंद्रन ने 16 मई के फैसले को वापस ले लिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले को नए सिरे से पुनर्विचार के लिए एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाएगा.

हालांकि, न्यायमूर्ति भुयान ने यह कहते हुए असहमति जताई कि पूर्वव्यापी मंज़ूरी पर्यावरण कानून में अज्ञात है. न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि पर्यावरण कानून में पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी की कोई अवधारणा नहीं है.

सीजेआई गवई ने देखा कि एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (2020) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह मानते हुए भी कि पोस्ट-फैक्टो ईसी को सामान्य रूप से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, मौद्रिक दंड का भुगतान करने के निर्देश के साथ पोस्ट-फैक्टो ईसी को नियमित कर दिया.