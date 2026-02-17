ETV Bharat / bharat

पेमा खांडू के परिजनों को सरकारी ठेके : CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित

मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

SC reserves order on plea for CBI probe into award of govt contracts to Arunachal CM's kin
पेमा खांडू के परिजनों को सरकारी ठेके पर सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की बेंच के सामने आया. बेंच ने पार्टियों की ओर से पेश हुए वकीलों से दो हफ़्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें देने को कहा.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठनों सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में दायर किए गए हलफनामे का जिक्र किया. भूषण ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और जोर देकर कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी.

उन्होंने कहा, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है. गैर सरकारी संगठनों (NGO) सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की तरफ से फाइल की गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य में सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्यों को दिए जा रहे हैं. मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए, पीठ ने कहा कि पक्षकारों के वकील दो सप्ताह के भीतर अपना लिखित विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं.

पिछले साल 2 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से एक पूरा हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसमें 2015 से 2025 तक दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल हो, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की फर्मों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हों.

