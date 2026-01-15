ETV Bharat / bharat

पिता ने की बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

निष्क्रिय इच्छामृत्यु में किसी मरीज को जान-बूझकर मरने दिया जाता है, और जरूरी लाइफ सपोर्ट या इलाज रोक दिया जाता है.

Supreme Court reserves judgment on father's plea seeking passive euthanasia for son
पिता ने की बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 15, 2026 at 7:20 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 32 साल के हरीश राणा के परिवार की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राणा का लाइफ सपोर्ट (जीवन रक्षक प्रणाली) हटाने की मांग की गई थी. राणा करीब 13 साल से वानस्पतिक अवस्था (Vegetative State) में हैं. बता दें, वानस्पतिक अवस्था, कोमा से अलग होती है. कोमा में चेतना और जागृति दोनों ही नहीं होती, जबकि वानस्पतिक अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ दिखता है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और हरीश राणा के परिवार की तरफ से वकील रश्मि नंदकुमार की दलीलें करीब एक घंटे तक सुनीं.

पीठ ने पूछा कि क्या होगा अगर परिवार भावुक होकर यह फैसला ले कि वे उसका लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट बंद करने को तैयार नहीं हैं, जो मेडिकल ओपिनियन के खिलाफ हो सकता है. पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार को 'एक जैसा और सोच-समझकर' फैसला लेना चाहिए.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अस्पतालों को ऐसे डॉक्टरों को नामित करना चाहिए, जो नियुक्त मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे, ताकि उन मामलों में मेडिकल जांच की जा सके जहां परिवार ने लाइफ सपोर्ट हटाने का अनुरोध किया हो.

नंदकुमार ने पीठ से यह भी अनुरोध किया कि वह अपने फैसले में "पैसिव यूथेनेशिया" (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) शब्द का इस्तेमाल न करे और इसकी जगह "जीवन बचाने वाला इलाज वापस लेना/रोकना" शब्द का इस्तेमाल करे.

निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसा काम है जिसमें किसी मरीज को जान-बूझकर मरने दिया जाता है, और उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट या इलाज रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है.

13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राणा के माता-पिता और उसके छोटे भाई से खुद मुलाकात की. परिवार ने जजों को बताया था कि वे नहीं चाहते कि राणा को और तकलीफ हो.

पीठ ने 13 जनवरी को अपने आदेश में कहा, "तीनों, यानी पिता, माता और छोटे भाई ने एक आवाज में और अपने दिल में बहुत दर्द के साथ, हमसे जोरदार अपील की कि हरीश को और तकलीफ न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने अपने तरीके से यह बताने की कोशिश की कि लगभग 2 साल से चल रहा मेडिकल इलाज बंद कर दिया जाए और प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए."

पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा, "उनके अनुसार, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे ट्रीटमेंट को जारी रखने और हरीश को बिना किसी सही वजह के तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है. उनका मानना ​​है कि हरीश बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और उसे आगे के सभी दर्द और तकलीफ से छुटकारा मिलना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी बोर्ड और सेकंडरी बोर्ड की दो रिपोर्ट को देखते हुए, उनका यह साफ मानना ​​है कि हरीश के ठीक होने का कोई संकेत नहीं है, या यूं कहें कि कोई उम्मीद नहीं है.

पीठ ने 13 जनवरी के अपने आदेश में कहा, "भाटी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टरों की टीम, यानी प्राइमरी बोर्ड के सदस्यों और सेकंडरी बोर्ड के सदस्यों से बात की है, और डॉक्टरों की राय है कि मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसे जारी रखना हरीश राणा के सबसे अच्छे हित में नहीं है, और दिए गए हालात में, प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए."

2013 में, पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश को अपने पीजी आवास की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में चोटें आईं. तब से, वह पूरी तरह से बिस्तर पर है, और एक कृत्रिम सहायता प्रणाली पर है. इतने वर्षों में यह दूसरी बार है जब उसके माता-पिता ने हरीश के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसमें सुझाव दिया गया था कि हरीश को उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता और डॉक्टरों और एक फिजियोथेरेपिस्ट की नियमित जांच के साथ घर पर ही देखभाल की जाएगी.

