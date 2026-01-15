ETV Bharat / bharat

पिता ने की बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पिता ने की बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 32 साल के हरीश राणा के परिवार की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राणा का लाइफ सपोर्ट (जीवन रक्षक प्रणाली) हटाने की मांग की गई थी. राणा करीब 13 साल से वानस्पतिक अवस्था (Vegetative State) में हैं. बता दें, वानस्पतिक अवस्था, कोमा से अलग होती है. कोमा में चेतना और जागृति दोनों ही नहीं होती, जबकि वानस्पतिक अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ दिखता है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और हरीश राणा के परिवार की तरफ से वकील रश्मि नंदकुमार की दलीलें करीब एक घंटे तक सुनीं. पीठ ने पूछा कि क्या होगा अगर परिवार भावुक होकर यह फैसला ले कि वे उसका लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट बंद करने को तैयार नहीं हैं, जो मेडिकल ओपिनियन के खिलाफ हो सकता है. पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार को 'एक जैसा और सोच-समझकर' फैसला लेना चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अस्पतालों को ऐसे डॉक्टरों को नामित करना चाहिए, जो नियुक्त मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे, ताकि उन मामलों में मेडिकल जांच की जा सके जहां परिवार ने लाइफ सपोर्ट हटाने का अनुरोध किया हो. नंदकुमार ने पीठ से यह भी अनुरोध किया कि वह अपने फैसले में "पैसिव यूथेनेशिया" (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) शब्द का इस्तेमाल न करे और इसकी जगह "जीवन बचाने वाला इलाज वापस लेना/रोकना" शब्द का इस्तेमाल करे. निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसा काम है जिसमें किसी मरीज को जान-बूझकर मरने दिया जाता है, और उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट या इलाज रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है. 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राणा के माता-पिता और उसके छोटे भाई से खुद मुलाकात की. परिवार ने जजों को बताया था कि वे नहीं चाहते कि राणा को और तकलीफ हो.