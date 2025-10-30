ETV Bharat / bharat

'सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का नियम 'एब्सलूट' नहीं', जम्मू कश्मीर सरकार ने विधायकों को कहा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का कोई 'एब्सलूट' नियम नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में इसमें ढील दी जा सकती है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चल रहे सत्र में दो निर्दलीय विधायकों शब्बीर कुल्ले और सज्जाद लोन के आरक्षण संबंधी सवालों का उत्तर देते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने विधानसभा में कहा कि सु्प्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में यह व्यवस्था दी है कि आरक्षण सामान्यतः उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा, "हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अधिकतम सीमा कोई 'एब्सलूट' नियम नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में इसमें ढील दी जा सकती है, जहां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र की असाधारण परिस्थितियां और खास फैक्ट इस तरह के बदलाव को उचित ठहराते हैं." बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास है.

103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता

जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) मामले का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत एडमिशन और पब्लिक एम्पलॉयमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था.

'अधिकतम सीमा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं'

कोर्ट ने कहा कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का नियम एक विवेकपूर्ण नियम है जिसका उद्देश्य समानता और सकारात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखना है. कोर्ट ने माना कि (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण की अधिकतम सीमा, आर्थिक मानदंडों पर निर्मित एक अतिरिक्त वर्ग होने के नाते और अनुच्छेद 15(4), 15(5), और 15(4) के दायरे से बाहर होने के कारण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है.

कोर्ट ने कहा, "इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 15(4) और 15(4) के तहत रिजर्वेशन के लिए 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा जारी है, लेकिन सरकार के पास विभिन्न प्रकार की असुविधाओं को दूर करने के लिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उस सीमा से आगे विशेष प्रावधान करने का अधिकार है."

कश्मीर में आरक्षण विवादास्पद मुद्दा

विधायकों ने अपने सवाल में कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति के कारण ओपन मेरिट उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल कोर्स में. उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा संशोधित आरक्षण नीति लागू करने के बाद जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर में आरक्षण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है.