ETV Bharat / bharat

SC की आंध्र पुलिस को कड़ी फटकार: MLC के ड्राइवर हत्याकांड में ट्रायल पूरी करने की दी डेडलाइन

यह मामला मई 2022 में YSRCP के एमएलसी अनंत सत्य उदय भास्कर के ड्राइवर वीधी सुब्रमण्यम की मौत से जुड़ा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 20, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2022 के हत्या मामले में आरोपी YSRCP के एमएलसी अनंत सत्य उदय भास्कर के खिलाफ ढीली जांच को लेकर आंध्र प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की. कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस आरोपी के साथ 'सांठगांठ' कर रही थी और यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर नाराजगी जताई कि चार साल में भी जांच पूरी नहीं हुई है. उन्होंने सवाल किया कि अगर डीजीपी अपने पुलिस अधीक्षक या जांच अधिकारी पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो उन्हें पद पर बने रहने का क्या अधिकार है?

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अगर पुलिस अक्षम है, तो वे आज ही इस जांच को सीबीआई को सौंप सकते हैं. इस पर राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि सभी दस्तावेजों के साथ पूरक आरोप पत्र आज दाखिल कर दिया गया है.

मृतक की मां का पक्ष रख रहे वकील ने पीठ को बताया कि अदालत ने अभी तक चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है और ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है. उन्होंने जोर दिया कि पीड़ित के हित में ट्रायल को तेज कर 6 महीने के भीतर खत्म किया जाना चाहिए. वहीं लूथरा ने कहा कि जब तक मामले के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक आरोपी को हिरासत में ही रहना चाहिए.

जस्टिस बागची ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी ऐसे ही रहे, तो अभियोजन को भगवान ही बचाए. इस पर सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि उन्होंने जांच अधिकारी को बदल दिया है. लूथरा ने तर्क दिया कि जांच को गंभीरता से लिया गया था, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शायद पिछली सरकार के दौरान जांच पटरी से उतर गई थी, क्योंकि तब आरोपी की पार्टी सत्ता में थी और उसका काफी प्रभाव था.

सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि 2024 में सरकार बदलने के बाद इस फाइल को फिर से खोला गया है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पहले एक त्रुटिपूर्ण चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस पर बेंच ने सवाल किया कि गलत जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने पूछा, "क्या आपने उन्हें कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है?"

बेंच ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि अपील की अनुमति देने के बाद एक जमानत का मामला चार साल से अधिक समय से लंबित है. बेंच ने टिप्पणी की, "जमानत के मामले में अपील की अनुमति देने की क्या जरूरत है? इसे एक लाइन के आदेश से निपटा देना चाहिए."

अदालत ने सख्त लहजे में कहा, "यह एक बार फिर राज्य पुलिस की ढिलाई को दर्शाता है, जो शायद मिलीभगत भी हो सकती है. एक जघन्य अपराध की जांच के मामले में आरोपी के प्रति भारी लापरवाही दिखाई गई है."

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

  • आगे की जांच: 31 मार्च तक पूरी होनी चाहिए
  • आरोप तय करना: 18 अप्रैल तक इस पर फैसला लिया जाए
  • गवाही/सबूत: अभियोजन पक्ष के सबूत 31 अगस्त तक पूरे होने चाहिए
  • मुकदमा (Trial): पूरा ट्रायल 30 नवंबर 2026 तक समाप्त हो जाना चाहिए

बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे इस मामले को किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को सौंपें, जो साप्ताहिक आधार पर इसकी सुनवाई करेंगे. साथ ही, हाई कोर्ट के पोर्टफोलियो जज को निर्देश दिया गया है कि वे समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे की प्रगति की निगरानी करें.

अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि मुकदमे पर रोक लगाने का कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करें. यह मामला मई 2022 में भास्कर के पूर्व ड्राइवर वीधी सुब्रमण्यम की मौत से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में भास्कर को अंतरिम जमानत दी थी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SC REPRIMANDS ANDHRA PRADESH POLICE
अनंत सत्य उदय भास्कर
YSRCP MLC DRIVER DEATH CASE
एमएलसी ड्राइवर हत्याकांड
MURDER CASE AGAINST YSRCP MLC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.