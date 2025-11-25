'क्या केंद्र कोर्ट को हल्के में ले रहा है...' पुलिस थानों में CCTV से जुड़े मामले में SC ने लगायी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में पुलिस कस्टडी में 11 जानें गईं हैं.
By Sumit Saxena
Published : November 25, 2025 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिरासत में हिंसा और मौत सिस्टम पर एक धब्बा है. केंद्र के वकील से पूछा- 'क्या सरकार कोर्ट को हल्के में ले रही है?' सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशनों में काम न करने वाले CCTV कैमरों की कमी से जुड़े एक सुओ मोटो केस की सुनवाई कर रहा था.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. बेंच ने CBI, ED और NIA जैसी एजेंसियों के ऑफिस में कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाने के निर्देश पर सरकार के जवाब पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कस्टोडियल डेथ को सही नहीं ठहराया जा सकता. बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 मौतें हुईं. बेंच ने कहा, 'अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. यह सिस्टम पर एक धब्बा है. आप कस्टडी में मौतें नहीं होने दे सकते.'
केंद्र से सवाल करते हुए कि उसने इस मामले में अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया है, न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, 'केंद्र इस अदालत को बहुत हल्के में ले रहा है...क्यों?' मेहता ने कहा कि कोई भी कोर्ट को हल्के में नहीं ले सकता. कहा कि केंद्र तीन हफ़्ते के अंदर कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करेगा.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने एक अलग मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की दलीलें भी सुनीं. इस मामले में टॉप कोर्ट ने दिसंबर 2020 में एक ऑर्डर दिया था, जिसमें उसने सेंटर को CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समेत जांच एजेंसियों के ऑफिस में CCTV कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाने का निर्देश दिया था.
दवे ने बताया कि उन्होंने उस मामले में रिपोर्ट फाइल की है जिसमें दिसंबर 2020 में ऑर्डर पास किया गया था. बेंच ने पूछा, "पिछली तारीख पर, हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) से कुछ खास सवाल पूछे थे. क्या उन्होंने जवाब दिया है?" बेंच को बताया गया कि इस मामले में सिर्फ 11 राज्यों ने ही अपने कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किए हैं.
मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हर पुलिस स्टेशन और चौकी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में एक सेंट्रलाइज़्ड वर्क स्टेशन से जुड़ा हुआ है. बेंच ने कहा, "यह बहुत बड़ी बात है." दवे ने कहा कि तीन सेंट्रल जांच एजेंसियों में CCTV लगाए गए हैं, लेकिन बाकी तीन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है.
मेहता ने कहा, "यह कोर्ट का फैसला है, हम मानने को तैयार हैं. लेकिन पुलिस स्टेशनों के अंदर CCTV होना भी जांच के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अब फैसला आ गया है, हम बहस नहीं कर सकते." पीठ ने कहा कि अमेरिका में फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग होती है.
बेंच ने कहा, "आपको किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है. यह जेलों में भीड़भाड़ और हिंसा की रेगुलर शिकायतों जैसी कई समस्याओं का सबसे अच्छा हल है." और कहा कि इससे फाइनेंशियल बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी.
दवे ने कहा कि तीन सेंट्रल एजेंसियों के लिए CCTV लगाने के लिए कोई बजट नहीं दिया गया. बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, "हमने पाया कि सिर्फ 11 राज्यों ने सुओ मोटो रिट पिटीशन में अपने कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किए हैं. बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल नहीं किए हैं, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है."
पीठ ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, जिन्होंने अभी तक अपने अनुपालन हलफनामे दायर नहीं किए हैं और मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की है.
क्या है मामलाः
इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस कस्टडी में 11 जानें गईं, जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर डिवीजन में हुईं. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक अलग मामले में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था.
इसे भी पढ़ेंः