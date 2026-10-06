'भारतीय राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है'; शिवसेना चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की चुनौतियों और विधायी बहुमत परीक्षण पर वकील नीरज किशन कौल के तर्कों पर कई अहम सवाल उठाए.
By Sumit Saxena
Published : October 6, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से भारतीय राजनीति के "लगातार गिरते स्तर " पर टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि बदलती वफादारियों और अनिश्चित सदस्यता के बीच एक समझदार चुनाव आयोग को भी विधायी बहुमत की पहचान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद में देश की शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया कि किसी पार्टी के चिह्न से जुड़ी भावना का लाभ किसे मिलना चाहिए?
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ द्वारा की गई. पीठ ने ये टिप्पणियां शिवसेना में फूट से उत्पन्न याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई के दौरान कीं. इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी और उसे 'तीर-कमान' का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था.
शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान, कौल ने तर्क दिया कि सुभाष देसाई मामले के फैसले में यह कहा गया था कि अयोग्यता पर कोई भी निर्णय भविष्य की तारीख से प्रभावी होता है, न कि पिछली तारीख से.
जस्टिस बागची ने कौल से पूछा, "चुनाव चिह्न से जुड़ी भावना का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पाप किया है, या फिर उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने इस संवैधानिक पाप के खिलाफ शिकायत की है?" कौल ने जवाब दिया कि चुनाव चिह्न उस व्यक्ति या गुट के पास जाएगा जो यह साबित कर देगा कि वही असली राजनीतिक दल है. यदि दोनों में से कोई भी यह साबित करने में असमर्थ रहता है कि वे असली राजनीतिक दल हैं, तो यह एक अलग मुद्दा है.
जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "जैसा कि आप भारतीय राजनीति के लगातार गिरते स्तर को देख रहे हैं, एक बेहद समझदार चुनाव आयोग के लिए भी यह आकर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है कि बहुमत किसके पास है... क्योंकि सदस्यता पूरी तरह से अनिश्चित है. सिर गिनने के लोकतांत्रिक फैसले पर जाना- कि शिवसेना के जमीनी स्तर के कितने कार्यकर्ता हैं... यह अपने आप में एक बड़ा दलदल है."
पीठ ने आगे कहा, "हम आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. यदि संगठनात्मक परीक्षण संविधान के सामने है, जो कि मुख्य रूप से अलोकतांत्रिक है, तो पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह कानूनी हो सकता है. लेकिन क्या यह जमीनी समर्थन की एक स्पष्ट छवि है? यही आपका सवाल है और यही वह बात थी जिसने आयोग को सोचने पर मजबूर किया. आयोग का कहना है कि इतने सारे नामितों के होते हुए हमें नहीं लगता कि यह एक सही परीक्षण होगा."
कौल ने विधायी बहुमत परीक्षण पर चुनाव आयोग के भरोसे का बचाव करते हुए सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया. उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि 'चुनाव चिह्न आदेश' के तहत कौन सा गुट मूल राजनीतिक दल है, यह तय करने में यह परीक्षण कानूनी रूप से वैध और प्रासंगिक बना हुआ है. जस्टिस बागची ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में पार्टी का चुनाव चिह्न कैसे काम करना चाहिए जहां अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्य बाद में अपनी सदस्यता खो देते हैं.
पीठ ने टिप्पणी की, "स्वतंत्रता राजनीतिक दल के पास ही रहती है. और नियम यह कहता है कि यदि अयोग्य घोषित किए गए सदस्य चले जाते हैं, तो बाकी बचे सदस्यों को एक अलग चुनाव चिह्न मिलता है. अब, आप सादिक अली फैसले को पढ़ने ही वाले थे."
कौल ने सुभाष देसाई मामले में संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि इस फैसले ने विधायी बहुमत परीक्षण के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई थी. कौल ने कहा कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करते समय, विरोधी गुटों के सामने आने पर स्पीकर को सबसे पहले यह तय करना पड़ सकता है कि कौन सा गुट मूल राजनीतिक दल है. शीर्ष अदालत बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी.
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