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'भारतीय राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है'; शिवसेना चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट. ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से भारतीय राजनीति के "लगातार गिरते स्तर " पर टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि बदलती वफादारियों और अनिश्चित सदस्यता के बीच एक समझदार चुनाव आयोग को भी विधायी बहुमत की पहचान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद में देश की शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया कि किसी पार्टी के चिह्न से जुड़ी भावना का लाभ किसे मिलना चाहिए?