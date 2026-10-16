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महुआ मोइत्रा को 1 दिन के नोटिस पर मिलेगा कमरा, सर्किट हाउस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वे नादिया जिला प्रशासन को अपने दौरे से एक दिन पहले सूचित करें, ताकि प्रशासन प्रोटोकॉल के अनुसार उनके ठहरने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन्हें अदालत में लाया जाना चाहिए." मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं.

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो अदालत में आने चाहिए. इसके लिए बस एक छोटी सी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की आवश्यकता है."