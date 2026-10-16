महुआ मोइत्रा को 1 दिन के नोटिस पर मिलेगा कमरा, सर्किट हाउस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी सर्किट हाउस से बाहर निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार.
By Sumit Saxena
Published : October 16, 2026 at 8:06 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वे नादिया जिला प्रशासन को अपने दौरे से एक दिन पहले सूचित करें, ताकि प्रशासन प्रोटोकॉल के अनुसार उनके ठहरने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन्हें अदालत में लाया जाना चाहिए." मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं.
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो अदालत में आने चाहिए. इसके लिए बस एक छोटी सी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की आवश्यकता है."
पीठ ने यह आदेश मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. ममता की सांसद की याचिका में जिला प्रशासन के 1 सितंबर के उस सर्कुलर (परिपत्र) को चुनौती दी गई थी, जिसमें सांसदों और विधायकों से उनके प्रस्तावित दौरे से कम से कम तीन से चार दिन पहले सूचना देने को कहा गया था, ताकि प्रशासन उचित व्यवस्था कर सके.
मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि 1 सितंबर का सर्कुलर विशेष रूप से उन्हें (महुआ मोइत्रा को) निशाना बनाने के लिए जारी किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, एक सांसद का दर्जा मुख्य सचिव से ऊपर होता है. मोइत्रा ने आरोप लगाया कि नादिया जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अगस्त में उन्हें एक सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया था, जबकि उन्हें एक कमरा आवंटित किया गया था.
पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों का खंडन किया. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी अधिकारी ने मोइत्रा को परिसर खाली करने के लिए नहीं कहा था और उन्हें पूरी शिष्टता व सम्मान दिया गया था.
पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि इस मामले को आपस में सुलझा लिया जाए. किसी को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए." इसके साथ ही पीठ को सूचित किया गया कि 1 सितंबर के उस सर्कुलर को लागू नहीं किया जाएगा.
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन के 1 सितंबर के नोटिस के तहत अनिवार्य तीन-चार दिनों के बजाय, केवल एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर महुआ मोइत्रा के लिए सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सर्किट हाउस में कमरा केवल तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब वहां रिक्ति हो. हालांकि, अदालत की पीठ ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया.
इसके साथ ही, पीठ ने स्थानीय प्रशासन द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MP-LAD) को लागू करने में कथित असहयोग से जुड़े महुआ मोइत्रा के दूसरे मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया. सांसद का आरोप था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 18 विकास परियोजनाएं पूरी तरह से अटकी हुई हैं और जिला प्रशासन उन्हें धरातल पर लागू नहीं कर रहा है.
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