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'कोई अच्छा आधार नहीं मिला…', सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

Supreme Court rejects review petition of Umar Khalid against denial of bail
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (File Photo/ ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 20, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 16 अप्रैल के अपने आदेश में, जो हाल ही में अपलोड किया गया है, कहा: "पुनर्विचार याचिका में मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज की जाती है. देरी माफ की जाती है. रिव्यू पिटीशन और साथ में दिए गए दस्तावेजों को देखने के बाद, हमें 5 जनवरी 2026 के फैसले की समीक्षा करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला. इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है. अगर कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा."

पिछले हफ्ते, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में उन पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के सही आधार हैं.

खालिद की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ से पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. सिब्बल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह मामला 16 अप्रैल को जजों के चैंबर में विचार के लिए आएगा. सिब्बल ने कहा कि खुली अदालत में सुनवाई के लिए एक आवेदन दिया गया है.

जस्टिस कुमार ने कहा, "हम दस्तावेज देखेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे वापस लेंगे."

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, पुनर्विचार याचिका पर वे जज विचार करते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से हुई किसी गलती या गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए चैंबर में कोई फैसला सुनाया हो या कोई आदेश दिया हो.

समीक्षा चाहने वाले पक्ष, पुनर्विचार किए जा रहे फैसले से हुए बड़े अन्याय को ठीक करने के लिए जजों से खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.

बीते 5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की जानकारी को अगर पहली नजर में देखा जाए, तो उससे पहली नजर में अपीलकर्ताओं की एक केंद्रीय और रचनात्मक भूमिका का पता चलता है और उसे यह नहीं लगता कि मौजूदा रिकॉर्ड के हिसाब से लगातार हिरासत में रखना, संवैधानिक अक्षमता की हद पार कर गया है.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इन अपीलकर्ताओं के संबंध में वैधानिक सीमा लागू होती है और कहा, "कार्यवाही का यह चरण जमानत पर उनकी रिहाई को उचित नहीं ठहराता…"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग आधार पर खड़े हैं और उनकी कथित भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर खींचने के बाद पांच अन्य सह-आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया गया.

मामले के अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद हैं.

यह भी पढ़ें- उमर खालिद ने जमानत न देने के SC के फैसले पर समीक्षा की मांग की

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