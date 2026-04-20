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'कोई अच्छा आधार नहीं मिला…', सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 16 अप्रैल के अपने आदेश में, जो हाल ही में अपलोड किया गया है, कहा: "पुनर्विचार याचिका में मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज की जाती है. देरी माफ की जाती है. रिव्यू पिटीशन और साथ में दिए गए दस्तावेजों को देखने के बाद, हमें 5 जनवरी 2026 के फैसले की समीक्षा करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला. इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है. अगर कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा."

पिछले हफ्ते, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में उन पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के सही आधार हैं.

खालिद की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ से पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. सिब्बल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह मामला 16 अप्रैल को जजों के चैंबर में विचार के लिए आएगा. सिब्बल ने कहा कि खुली अदालत में सुनवाई के लिए एक आवेदन दिया गया है.

जस्टिस कुमार ने कहा, "हम दस्तावेज देखेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे वापस लेंगे."

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, पुनर्विचार याचिका पर वे जज विचार करते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से हुई किसी गलती या गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए चैंबर में कोई फैसला सुनाया हो या कोई आदेश दिया हो.