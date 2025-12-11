ETV Bharat / bharat

प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं! मामलों को स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मामलों को विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. जनता दल (सेक्यूलर) के पूर्व सांसद रेवन्ना ने अपनी याचिका में बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के सामने चल रहे दो क्रिमिनल केस के ट्रायल को शहर की किसी दूसरी कोर्ट में बायस के आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की थी.

प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि, उन्हें न्यायिक अधिकारी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीजेआई ने कहा, "हम सिस्टम में आपका भरोसा फिर से बनाने में आपकी मदद करेंगे. ऑफिसर पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें."

सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे ने बेंच के सामने रेवन्ना की तरफ से बात की. बेंच ने रेवन्ना की अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जज की बातें भेदभाव का आधार नहीं हो सकतीं.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बातें पक्षपात या पहले से तय फैसले की पक्की राय बनाने का आधार नहीं हो सकतीं. बेंच ने कहा, "हमारे पास इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर इस बात से प्रभावित नहीं हो सकते कि पिटीशनर (याचिकाकर्ता) पहले के मामले में दोषी पाया गया था, और जाहिर है, वह पेंडिंग ट्रायल में सबूतों की जांच करेंगे और पेंडिंग ट्रायल में दिए गए सबूतों के आधार पर अपने नतीजे तय करेंगे.”

बेंच ने कहा कि पिटीशनर के खिलाफ पिछली सजा या ट्रायल में दिए गए सबूतों के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जाएगा, जिससे उसे सजा हुई. बेंच ने कहा कि पिटीशनर की अपील हाई कोर्ट में लंबित है.

याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि ट्रायल जज उसके खिलाफ बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसी जज ने पहले उसे एक और रेप केस में दोषी ठहराया था. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जज ने वकीलों के खिलाफ भी कुछ उल्टी बातें कीं, जिन्हें हटाने की जरूरत है.