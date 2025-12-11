प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं! मामलों को स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज
Published : December 11, 2025 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मामलों को विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. जनता दल (सेक्यूलर) के पूर्व सांसद रेवन्ना ने अपनी याचिका में बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के सामने चल रहे दो क्रिमिनल केस के ट्रायल को शहर की किसी दूसरी कोर्ट में बायस के आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की थी.
प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि, उन्हें न्यायिक अधिकारी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीजेआई ने कहा, "हम सिस्टम में आपका भरोसा फिर से बनाने में आपकी मदद करेंगे. ऑफिसर पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें."
सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे ने बेंच के सामने रेवन्ना की तरफ से बात की. बेंच ने रेवन्ना की अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जज की बातें भेदभाव का आधार नहीं हो सकतीं.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बातें पक्षपात या पहले से तय फैसले की पक्की राय बनाने का आधार नहीं हो सकतीं. बेंच ने कहा, "हमारे पास इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर इस बात से प्रभावित नहीं हो सकते कि पिटीशनर (याचिकाकर्ता) पहले के मामले में दोषी पाया गया था, और जाहिर है, वह पेंडिंग ट्रायल में सबूतों की जांच करेंगे और पेंडिंग ट्रायल में दिए गए सबूतों के आधार पर अपने नतीजे तय करेंगे.”
बेंच ने कहा कि पिटीशनर के खिलाफ पिछली सजा या ट्रायल में दिए गए सबूतों के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जाएगा, जिससे उसे सजा हुई. बेंच ने कहा कि पिटीशनर की अपील हाई कोर्ट में लंबित है.
याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि ट्रायल जज उसके खिलाफ बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसी जज ने पहले उसे एक और रेप केस में दोषी ठहराया था. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जज ने वकीलों के खिलाफ भी कुछ उल्टी बातें कीं, जिन्हें हटाने की जरूरत है.
बेंच ने कहा कि वकील ज्यूडिशियल अधिकारियों को बंधक नहीं बना सकते और उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। बेंच ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बातों को हटाने जैसी सभी बातें पिटीशनर पेंडिंग अपील में हाई कोर्ट के सामने उठा सकता है.
बेंच ने दवे से कहा कि, ये बातें हाई कोर्ट के उसी तरह के ऑर्डर से प्रेरित थीं. बेंच ने उनसे कहा, "आप ज्यूडिशियल अधिकारियों को बंधक नहीं बना सकते। यह वकील कोलेटरल केस में पेश होता है और बार-बार वकालतनामा वापस ले लेता है…"
बेंच ने कहा कि रेवन्ना के वकील हाई कोर्ट के सामने माफी मांग सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए पक्षपात का आरोप लगाना सबसे गलत बात है क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने कुछ बातें कही थीं. हाई कोर्ट के ऑर्डर में दखल देने से मना करते हुए, बेंच ने कहा, “हम यह मैसेज नहीं देना चाहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया और यह काम करवाया. हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी का हौसला ऊंचा रखना है…"
बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट ने रेवन्ना की उनके खिलाफ केस ट्रांसफर करने की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि यह स्पेशल MP/MLA कोर्ट है जिसे खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया है.
