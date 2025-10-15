ETV Bharat / bharat

LTTE से जुड़े मामले की ट्रिब्यूनल में सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो तमिल ईलम की एक अंतरराष्ट्रीय सरकार का 'प्रधानमंत्री' होने का दावा करता है, तथा उसने लिट्टे (LTTE) को गैरकानूनी घोषित करने से संबंधित मामले में सुनवाई की मांग की थी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता विसुवनाथन रुद्रकुमारन (Visuvanathan Rudrakumaran) के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता निर्वासित तमिल सरकार के प्रतिनिधि 'प्रधानमंत्री' हैं. पीठ ने मामले पर विचार करने में अपनी अनिच्छा जताते हुए कहा, "स्वघोषित..."

वकील ने कहा कि रुद्रकुमारन लिट्टे के कानूनी सलाहकार थे और उन्होंने शांति प्रक्रिया में भाग लिया था. वकील ने तर्क दिया कि लिट्टे को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना कानूनी नहीं थी. वकील ने तर्क दिया कि सवाल यह है कि क्या किसी संबंधित पक्ष को, जिसके पास न्यायाधिकरण को देने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, सिर्फ इस आधार पर जानकारी देने से रोका जाना चाहिए कि वह एक विदेशी नागरिक है.

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता लिट्टे का सदस्य नहीं था. वकील ने जोर देकर कहा कि अधिसूचना सीधे तौर पर याचिकाकर्ता को प्रभावित कर रही है.

पीठ ने कहा कि 1992 में सरकार ने अधिनियम के तहत लिट्टे को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया था.