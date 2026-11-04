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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के अनिवार्य बदलाव (mandatory rotation) की मांग न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका का मामला है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह "गलत नंबर डायल कर रहे हैं" और मजाकिया अंदाज में कहा कि यह "विरोध प्रदर्शन, धरना और नारेबाजी का मौसम है".

इस मामले की सुनवाई CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता 'गलत नंबर डायल कर रहे हैं' और कानून में बदलाव के लिए आम सहमति बनाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क करने का सुझाव दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 (1)(c) की वैधता को बरकरार रखा है. इस प्रावधान के तहत उन क्षेत्रों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता होती है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है, और इसमें ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के बारी-बारी से बदलाव को अनिवार्य नहीं किया गया है. सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत अनुसूची (schedule) पर संविधान को दोबारा नहीं लिख सकती है और हम किसी प्रावधान को रद्द कर सकते हैं, हम किसी प्रावधान के अर्थ को सीमित कर सकते हैं लेकिन आरक्षण के संबंध में रोटेशन शुरू करने की बात कहकर इसे दोबारा नहीं लिख सकते. पीठ ने कहा कि इस पहलू की जांच करना विधायिका का काम है. CJI ने टिप्पणी की कि परिसीमन लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और यह एक बार की जाने वाली कवायद है. CJI ने कहा, "इसलिए, उदाहरण के लिए यह 2010 में किया गया है. जब अगली बार ऐसा होगा तो दिशा-निर्देशों का पालन किए जाने की उम्मीद की जाती है. लेकिन परिसीमन अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया है." पीठ ने कहा कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने से जातिगत विभाजन और गहरा होता है, यह विधायिका के विचार करने का मामला है, न कि कानून को असंवैधानिक मानकर रद्द करने का आधार. इस प्रावधान का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के लिए चुनाव क्षेत्र राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बांटे जाने चाहिए और अनुसूचित जातियों के लिए उन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए जहां कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक है. वकील ने कहा, "इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए कुल सीटों के आवंटन का निर्धारण करते समय, उन जिलों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की भी अलग से गणना करनी होगी. इसके बाद, एससी सीटें उन जिलों के उन निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जाएंगी जिनमें, जहां तक व्यावहारिक हो, उनकी आबादी का प्रतिशत..." CJI ने कहा कि इसमें रोटेशन की बात नहीं है. पीठ ने आगे कहा, "रोटेशन के लिए कानूनी ढांचे के बिना, क्या हम अधिकारियों— परिसीमन आयोग या सरकार—को SCs/STs के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट करने का आदेश दे सकते हैं?"