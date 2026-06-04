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सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका खारिज की

याचिका में सभी अदालतों पर लागू होने वाली एक जैसी नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने की भी मांग की गई.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : June 4, 2026 at 7:39 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें मामलों के समय पर निपटारे के लिए गाइडलाइन बनाने और उन्हें लागू करने के बारे में निर्देश देने की मांग की गई थी.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और वी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने साफ कर दिया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है.

एक वकील की तरफ से दायर की गई अर्जी में देश भर की सभी अदालतों में स्थगन को रेगुलेट करने के लिए एक जैसी, स्पष्ट और सटीक तरीके से लागू करने लायक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता ने खुद पेश होकर बेंच के सामने दलील दी कि याचिका में कोर्ट में मामलों के बिना नियम के स्थगन पर गाइडलाइन मांगी गई है.

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जाएं.”

बेंच ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "हम वकीलों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते. हम वकीलों के दोस्त हैं." दलीलें सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

याचिका में देश के सभी कोर्ट पर लागू होने वाली एक जैसी नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने और लागू करने की भी मांग की गई थी, जिसमें कार्रवाई के लिए चरण-वार समयसीमा, स्थगन का रेगुलेशन, सही मामलों में लगातार और रोजाना सुनवाई और लंबे समय से पेंडिंग और पुराने केस को प्राथमिकता के साथ निपटाना शामिल हो.

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