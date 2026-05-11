सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की,
Published : May 11, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदू मैरिज एक्ट के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. यह प्रावधान पति के खिलाफ मेंटेनेंस डिक्री के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू न होने पर सिर्फ पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) के जरिए निजी दुश्मनी न निकालें. सीजेआई ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ रखरखाव कार्यवाही करने के लिए कानून की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं."
बेंच कानूनी छात्रा जितेंद्र सिंह की दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक प्रावधान की 'जेंडर-न्यूट्रल' व्याख्या की मांग की.
हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 का सेक्शन 13(2)(iii), सिर्फ पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है. अगर पति के खिलाफ मेंटेनेंस डिक्री के बाद एक साल या उससे ज्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू न हुआ हो.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस प्रावधान से वह निजी तौर पर कैसे प्रभावित हुआ है. सीजेआई ने पूछा, ''आप पर क्या असर हुआ है... क्या आपको लगता है कि आप पूरे पुरुष लिंग समूह का नेतृत्व करते हैं.''
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पिछले सात-आठ साल से शादी के मुकदमों में शामिल रहा है. उसने जोर देकर कहा कि यह प्रावधान जेंडर-न्यूट्रल होना चाहिए और सभी के लिए बराबर होना चाहिए. बेंच ने कहा, ''आप इस जनहित याचिका के जरिए निजी बदला लेना चाहते हैं.'
सीजेआई ने पूछा, ''मैं चाहता था कि आप यह बात कबूल करें. हम आप पर ऐसी सजा क्यों न लगाएं जो सजा के लायक हो.'' जस्टिस बागची ने कहा कि विधान मंडल महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है और संविधान के तहत ऐसा करने के लिए उसे अधिकार है. बेंच ने कहा कि राज्य भी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है.दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया.
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