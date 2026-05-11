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सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदू मैरिज एक्ट के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. यह प्रावधान पति के खिलाफ मेंटेनेंस डिक्री के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू न होने पर सिर्फ पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) के जरिए निजी दुश्मनी न निकालें. सीजेआई ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ रखरखाव कार्यवाही करने के लिए कानून की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं." बेंच कानूनी छात्रा जितेंद्र सिंह की दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक प्रावधान की 'जेंडर-न्यूट्रल' व्याख्या की मांग की. हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 का सेक्शन 13(2)(iii), सिर्फ पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है. अगर पति के खिलाफ मेंटेनेंस डिक्री के बाद एक साल या उससे ज्यादा समय तक साथ रहना फिर से शुरू न हुआ हो.