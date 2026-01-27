ETV Bharat / bharat

'महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं', दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ याचिका खारिज की.

Supreme Court Rejects plea against VIP darshan at Ujjain's Mahakaleshwar Temple
महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी भस्म आरती करते हुए (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 1:52 PM IST

4 Min Read
सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'VIP दर्शन' की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर लोग आर्टिकल 14, 16, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए गर्भगृह में जाते हैं, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई व्यक्ति इसलिए अंदर जाने का अधिकार मांग सकता है क्योंकि दूसरे को जाने की इजाजत है, या बोलने की आजादी का हवाला देते हुए मंत्र पढ़ने का अधिकार मांग सकता है. सीजेआई ने कहा, इसलिए, सभी मौलिक अधिकार सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही रहेंगे.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. शुरू में, सीजेआई ने याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता. जैन ने कहा कि यह मामला मंदिर में एंट्री से जुड़ा है. सीजेआई ने कहा कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है.

जैन ने कहा कि उन्होंने RTI से पूछताछ की और मिनट्स में कहा गया है कि अभी सिर्फ वीआईपी को ही गर्भगृह में एंट्री दी जाएगी. सीजेआई ने कहा, "जो लोग इस तरह की याचिका दायर करते हैं, वे श्रद्धालु नहीं होते... वे वहां नहीं जाते. हम इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. ये लोग अलग-अलग मकसद से जाते हैं."

जैन ने कहा कि इस मामले को उठाने से पहले, मैं ज्यादातर गर्भगृह (सबसे अंदर का पवित्र स्थान) में एंट्री के लिए एक जैसा बर्ताव को लेकर परेशान था और यही असली मुद्दा है. जैन ने कहा, "अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, तो यही मुद्दा मैं कोर्ट के सामने उठा रहा हूं… जहां तक गर्भगृह (सबसे अंदर का पवित्र स्थान) में एंट्री की बात है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए", उन्होंने जोर देकर कहा कि एंट्री एक गाइडलाइन या यूनिफॉर्म पॉलिसी के आधार पर होनी चाहिए.

इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, "यह होना चाहिए या नहीं, यह कोर्ट को तय नहीं करना चाहिए... यही बात है. हम सिर्फ न्याय के अधिकार की बात कर रहे हैं…जो लोग मामले देख रहे हैं, उन्हें फैसला लेने दें, कोर्ट को नहीं." सीजेआई ने आगे कहा, "अगर कोर्ट यह रेगुलेट करने लगे कि किसे मंदिर में जाने दिया जाए और किसे नहीं…तो यह कोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा."

जैन ने जोर देकर कहा कि वीआईपी के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव या फर्क नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति गर्भगृह (सबसे अंदर का गर्भगृह) में जाता है, और यह कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर होता है. जैन ने कहा कि, एक भक्त, जो महाकाल के दर्शन भी कर रहा है…उसे भी गर्भगृह (सबसे अंदर का गर्भगृह) में जाने का अधिकार होना चाहिए.

इस पर सीजेआई ने कहा कि, अगर लोग वहां (संविधान के) आर्टिकल 14, 16, और कभी 19, फिर 20 और 21 की माला पहनकर घुसेंगे, तो बेहतर है कि वे न जाएं. सीजेआई ने कहा, "अब कहेंगे कि मुझे घुसने का अधिकार है क्योंकि फलां घुस रहा है, तो मैं वहां घुस जाऊंगा. फिर आप कहेंगे, मुझे यहां मंत्र पढ़ने का अधिकार है क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार है. तो, सभी मौलिक अधिकार सिर्फ पवित्र जगह के अंदर ही होंगे."

बेंच के याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का फैसला किया, और संबंधित अधिकारियों के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की छूट दी. याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28 अगस्त, 2025 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें सभी भक्तों को गर्भगृह के अंदर दर्शन और पूजा-पाठ करने की बराबर इजाजत देने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी.

याचिका में दावा किया गया है कि 2023 से, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासनिक कमिटी ने पूजा और ‘जलाभिषेक’ (पवित्र जल डालने) के लिए गर्भगृह में आम भक्तों की एंट्री पर रोक लगा दी है, जबकि तथाकथित वीआईपी को विशेष अनुमति स्पेशल परमिशन लेकर ऐसा करने की इजाजत दी जा रही है.

