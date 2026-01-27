ETV Bharat / bharat

'महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं', दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी भस्म आरती करते हुए (फाइल फोटो) ( ANI )

सुमित सक्सेना नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'VIP दर्शन' की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर लोग आर्टिकल 14, 16, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए गर्भगृह में जाते हैं, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई व्यक्ति इसलिए अंदर जाने का अधिकार मांग सकता है क्योंकि दूसरे को जाने की इजाजत है, या बोलने की आजादी का हवाला देते हुए मंत्र पढ़ने का अधिकार मांग सकता है. सीजेआई ने कहा, इसलिए, सभी मौलिक अधिकार सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही रहेंगे. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. शुरू में, सीजेआई ने याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता. जैन ने कहा कि यह मामला मंदिर में एंट्री से जुड़ा है. सीजेआई ने कहा कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है. जैन ने कहा कि उन्होंने RTI से पूछताछ की और मिनट्स में कहा गया है कि अभी सिर्फ वीआईपी को ही गर्भगृह में एंट्री दी जाएगी. सीजेआई ने कहा, "जो लोग इस तरह की याचिका दायर करते हैं, वे श्रद्धालु नहीं होते... वे वहां नहीं जाते. हम इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. ये लोग अलग-अलग मकसद से जाते हैं." जैन ने कहा कि इस मामले को उठाने से पहले, मैं ज्यादातर गर्भगृह (सबसे अंदर का पवित्र स्थान) में एंट्री के लिए एक जैसा बर्ताव को लेकर परेशान था और यही असली मुद्दा है. जैन ने कहा, "अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, तो यही मुद्दा मैं कोर्ट के सामने उठा रहा हूं… जहां तक गर्भगृह (सबसे अंदर का पवित्र स्थान) में एंट्री की बात है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए", उन्होंने जोर देकर कहा कि एंट्री एक गाइडलाइन या यूनिफॉर्म पॉलिसी के आधार पर होनी चाहिए.