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आपका मामला 'आया राम, गया राम' जैसा: SC ने अयोग्यता के खिलाफ BRS MLA की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : September 24, 2026 at 6:54 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. कोर्ट ने इसे 'आया राम, गया राम' का मामला बताया.

हाई कोर्ट ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.

इस मामले की सुनवाई भारत के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. बीआरएस विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए.

जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आपका मामला तो 'आया राम, गया राम, फिर आया राम' वाला है?" यह मुहावरा उन नेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर अपनी पार्टी बदलते रहते हैं.

रोहतगी ने कहा कि दसवीं अनुसूची में किसी सदस्य के पार्टी की सदस्यता छोड़ने के काम को माफ करने का प्रावधान है. "घर वापसी?" जस्टिस बागची ने फिर से हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की.

रोहतगी ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(बी) का जिक्र किया. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत पार्टी सदस्य के काम को माफ कर सकती है.

हालांकि, पीठ ने बताया कि यह प्रावधान केवल पैरा 2(1)(बी) पर लागू होता है, जो व्हिप के खिलाफ वोट करने से संबंधित है, न कि पैरा 2(1)(ए) पर, जो पार्टी की सदस्यता छोड़ने से जुड़ा है.

हाई कोर्ट ने खैराताबाद के विधायक नागेंद्र को 23 अप्रैल, 2024 से तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि बीआरएस के विधायक रहते हुए उन्होंने 2024 में कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था.

यह आदेश विधानसभा में भाजपा के सदन नेता अलेटी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस के पी. कौशिक रेड्डी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया.

याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष के आदेश को रद्द करने और यह घोषित करने की मांग की कि नागेन्द्र को 2024 के आम लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन हलफनामा दाखिल करने की तारीख से ही दसवीं अनुसूची की धारा 2(1)(ए) के तहत विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए.

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