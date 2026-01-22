सबरीमला सोना चोरी मामले में एन वासु की जमानत याचिका SC ने खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला सोना चोरी मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु की जमानत याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : January 22, 2026 at 6:56 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सबरीमला सोना चोरी मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष एन वासु की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. वासु की तरफ से एक वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि वासु की उम्र 70 साल से ज़्यादा है और वह 70 दिनों से ज़्यादा समय से जेल में है.
वकील सी के शशि ने बेंच के सामने केरल सरकार की तरफ से बात की. इस मामले से वाकिफ एक वकील के मुताबिक, बेंच ने कहा कि वह वासु को बेल देने के लिए तैयार नहीं है और उनसे राहत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा.
5 जनवरी को, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व सदस्य केपी शंकरदास को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में केरल हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने से मना कर दिया था. यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.
बेंच ने कहा कि शंकरदास, जिन्होंने देवस्वोम बोर्ड की बैठक के मिनट्स पर साइन किए थे, चोरी के मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा. बेंच ने केरल हाई कोर्ट के फैसले से पांच पैराग्राफ हटाने से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर हाई कोर्ट की बातों में दखल देने की कोई वजह नहीं है.
