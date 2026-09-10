ETV Bharat / bharat

सालबोनी जमीन विवाद: अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! जानिए क्या है मामला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह मामला सालबोनी में कथित तौर पर जमीन हड़पने से जुड़ा हुआ है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुमित रॉय का पक्ष रखा.

पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वह राहत देने के पक्ष में नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "जांच के दौरान सवालों पर आपके द्वारा दिए गए जवाब खुद ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि आपको, जांच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए."

शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने बार-बार कहा है कि उनके व्यक्तिगत खाते में पैसे डालने से जुड़े सवाल उन्हें कभी दिखाए या उनके सामने नहीं रखे गए और अब तक नहीं दिखाए गए हैं. शंकरनारायणन ने कहा कि कभी कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और न ही धोखाधड़ी पर कोई सवाल पूछे गए हैं, और वे मुझे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुझसे राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति का नाम उगलवाया जा सके, और ऐसा लगता है कि यही उनका उद्देश्य और ध्यान है.

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि आपके हाथ में आए पैसे का अंतिम उपयोग आपके खुद के निजी उपभोग के लिए है, और यह किसी अन्य इकाई के उपभोग के लिए हो सकता है जिसमें एक राजनीतिक दल भी शामिल है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत रॉय की याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है.