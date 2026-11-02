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'मीलॉर्ड! त्योहार पर हवाई किराया बहुत बढ़ा दिया गया, सुनवाई कीजिए'... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'तो हवाई यात्रा मत कीजिए'

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: त्योहारों पर घर जाने की सोच रहे हवाई यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिवाली और साल के अंत के त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई किरायों में हुए 700 प्रतिशत तक के बेतहाशा इजाफे को नियंत्रित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ मना कर दिया. पीठ के सामने जब वकील ने दलील दी कि दिल्ली-कोलकाता का किराया 78,000 पार हो गया है और यह आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन है, तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- "हवाई यात्रा मत कीजिए..."

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच के सामने यह मामला लाया गया. अधिवक्ता अभिनव ने पीठ के सामने तर्क दिया कि हवाई किराया सामान्य किराए से 700% तक बढ़ गया है और चूंकि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है, इसलिए इस तरह की बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इस पर पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा, "हवाई यात्रा मत कीजिए...अगला मामला."