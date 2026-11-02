'मीलॉर्ड! त्योहार पर हवाई किराया बहुत बढ़ा दिया गया, सुनवाई कीजिए'... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'तो हवाई यात्रा मत कीजिए'
त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई किरायों में 700% तक की भारी बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों पर घर जाने की सोच रहे हवाई यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिवाली और साल के अंत के त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई किरायों में हुए 700 प्रतिशत तक के बेतहाशा इजाफे को नियंत्रित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ मना कर दिया. पीठ के सामने जब वकील ने दलील दी कि दिल्ली-कोलकाता का किराया 78,000 पार हो गया है और यह आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन है, तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- "हवाई यात्रा मत कीजिए..."
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच के सामने यह मामला लाया गया. अधिवक्ता अभिनव ने पीठ के सामने तर्क दिया कि हवाई किराया सामान्य किराए से 700% तक बढ़ गया है और चूंकि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है, इसलिए इस तरह की बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इस पर पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा, "हवाई यात्रा मत कीजिए...अगला मामला."
यह अंतरिम अर्जी याचिकाकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर की गई है, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता चारू माथुर कर रही थीं. यह अर्जी एल्गोरिदम-आधारित डायनेमिक प्राइसिंग, कम समय के नोटिस पर टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और अन्य अतिरिक्त शुल्कों के खिलाफ उनकी लंबित जनहित याचिका (PIL) का हिस्सा है. इस मुख्य याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई होनी तय है.
इससे पहले 13 जुलाई को, भारत सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत तैयार नियमों के मसौदे को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया गया था. 16 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया था कि नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा.
याचिका में कहा गया कि 29 अक्टूबर की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, कई मुख्य रूटों पर हवाई किराया सामान्य दिनों के मुकाबले दो से सात गुना तक बढ़ गया है. दिल्ली-कोलकाता का किराया, जो आमतौर पर 10,000 से 11,000 होता है, वह 06.11.2026 को यात्रा करने के लिए 78,694 तक पहुंच गया था. याचिका में आगे कहा गया, "उसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 06.11.2026 को सुबह 5:00 बजे की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट का टिकट लगभग 15,901 में मिल रहा था, जबकि उसी दिन दोपहर 3:45 बजे की फ्लाइट की कीमत 40,506 थी."
याचिका में जोड़ा गया कि विमानन कंपनियां इतने महंगे किराए के पीछे हवाई ईंधन की कीमत को वजह बताती हैं. प्रतिवादी नंबर 1 (भारत सरकार) ने भी सार्वजनिक रूप से इसी बात को दोहराया है. लेकिन यह दलील टिकने योग्य नहीं है. एक ही दिन और एक ही रूट पर सुबह 5:00 बजे और दोपहर 3:45 बजे की फ्लाइट में जलने वाला ईंधन बराबर ही होता है, फिर भी एक का किराया दूसरे से ढाई गुना ज्यादा है.
अर्जी में कहा गया, "जिस व्यक्ति को त्योहार के लिए घर पहुंचना है, या बीमारी, मृत्यु या नौकरी के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ती है, उसके पास उड़ान भरने और मांगी गई रकम चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. त्योहारों के दौरान इन रूटों पर उड़ानें पूरी तरह भरी होती हैं, और एयरलाइंस को नुकसान का कोई खतरा नहीं होता. किसी भी अन्य आवश्यक सेवा (एसेंशियल सर्विस) की कीमत इस तरह तय नहीं की जाती है."
इसमें कहा गया कि रेलवे के फ्लेक्सी-फेयर की भी अधिकतम सीमा बेस फेयर के डेढ़ गुना पर तय है. आवश्यक दवाओं की कीमतें ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत सीमित हैं. बिजली की दरें नियामक आयोगों द्वारा तय की जाती हैं. ऐसे में हवाई यात्रा इसका एकमात्र अपवाद नहीं हो सकती.
याचिका में कहा गया कि "याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करता है कि एयरलाइंस ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के हिसाब से किराए में संशोधन कर सकती हैं. शिकायत सिर्फ इस बात से है कि किराया केवल मांग के आधार पर तय किया जा रहा है, जो इसे सामान्य किराए से सात गुना तक बढ़ा देता है. इस तरह से कीमत तय करना शोषणकारी है और आवश्यक सेवाओं को संचालित करने वाले नियमों के खिलाफ है."
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