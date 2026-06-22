ETV Bharat / bharat

जज प्रमोशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कॉलेजियम के काम में दखल देकर नहीं खोल सकते 'विवादों का पिटारा'

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read