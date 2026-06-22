जज प्रमोशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कॉलेजियम के काम में दखल देकर नहीं खोल सकते 'विवादों का पिटारा'
हिमाचल प्रदेश के सीनियर जज की पदोन्नति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. पढ़े, पूरी खबर.
By Sumit Saxena
Published : June 22, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के जज के रूप में अपनी पदोन्नति पर विचार करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट के कॉलेजियम के कामकाज को लेकर विवादों का पिटारा नहीं खोलना चाहता.
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने अरविंद मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई की. मल्होत्रा वर्तमान में धर्मशाला के पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) में प्रधान न्यायाधीश हैं. मल्होत्रा की शिकायत यह थी कि हाई कोर्ट कॉलेजियम ने उनके जूनियरों के नामों की सिफारिश आगे बढ़ा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अंततः मंजूरी दे दी.
जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को पहले ही मंजूरी दे दी है. इसलिए, याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट कॉलेजियम के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता.
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल राज्य के सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं और उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत इस स्तर पर हाई कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यवाही के संबंध में विवादों का पिटारा नहीं खोलना चाहती.
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को स्पष्ट किया कि आज की तारीख में जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वह सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश है, न कि हाई कोर्ट की.
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उम्मीदवारों पर सरकार से मिलने वाली जानकारी का इंतजार करेगा और उस पर विचार करने के लिए यहां कॉलेजियम को एक संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा. पीठ ने टिप्पणी की- "आज, हम न्यायिक स्तर पर... याचिकाकर्ता के संबंध में की गई सिफारिश को याचिकाकर्ता के सामने उजागर करने का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते. यह आरटीआई (RTI) की तरह नहीं हो सकता."
सिंह ने तर्क दिया कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट कॉलेजियम को याचिकाकर्ता और एक अन्य जज के नामों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के मामले में ऐसा नहीं किया गया. पीठ ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि हाई कोर्ट कॉलेजियम ने याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
पीठ को सूचित किया गया कि सितंबर 2025 में याचिकाकर्ता को बातचीत के लिए बुलाया गया था और कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था. वकील ने आगे कहा कि इसके बावजूद, मई में हाई कोर्ट कॉलेजियम ने याचिकाकर्ता के जूनियरों के नाम सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के नाम को अभी तक खारिज नहीं किया गया है. वकील ने तर्क दिया कि पदोन्नत होने वाले जजों की वर्तमान दो रिक्तियों के लिए उनके जूनियरों के नामों की सिफारिश की गई है.
पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "कृपया इंतजार करें, देखते हैं कि वहां का हाई कोर्ट कॉलेजियम क्या करता है. हो सकता है कि आपकी उम्मीदवारी को खारिज न किया गया हो." पीठ ने यह भी ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता के पास अभी दस साल की सेवा बची है और भविष्य में भी रिक्तियां आती रहेंगी. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामले कॉलेजियम की 'व्यक्तिगत संतुष्टि' से जुड़े हैं, जिसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती.
पीठ ने टिप्पणी की, "क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक स्तर पर कॉलेजियम से यह कह सकता है कि आप ऐसा करें, वैसा करें, या इस व्यक्ति के नाम पर विचार करें? ऐसा नहीं किया जा सकता. यह हमारे अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है." पीठ ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम की चर्चाएं बेहद गोपनीय होती हैं और इन बैठकों में क्या हुआ, इसे सार्वजनिक करने के लिए कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जा सकता है.
पीठ ने टिप्पणी की, "उस कॉलेजियम से यह सरकार के पास जाता है, और एक प्रति इस अदालत के कॉलेजियम के पास आती है. हम न्यायिक स्तर पर इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि उनका नाम टाल दिया गया है या उस पर पुनर्विचार किया गया है."
सिंह द्वारा यह कहे जाने के बाद कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 (Article 32) के तहत रिट याचिका पर आगे दबाव नहीं डालेगा, पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. इसके साथ ही पीठ ने हाई कोर्ट के समक्ष प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर उचित कानूनी उपाय तलाशने की स्वतंत्रता दे दी.
बता दें कि बीते 3 जून को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के तीन न्यायिक अधिकारियों- चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी.
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