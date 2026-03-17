सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोबिंद सिंह जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
जस्टिस मेहता ने मौखिक रूप से कहा कि देश में अनगिनत धार्मिक छुट्टियां हैं और अब और की जरूरत नहीं है.
By Sumit Saxena
Published : March 17, 2026 at 6:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुरु गोबिंद सिंह जयंती को नेशनल हॉलिडे घोषित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया.
यह याचिका 2021 में ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा ने दायर की थी, जिसमें दसवें सिख गुरु के जन्मदिन पर पूरे भारत में पब्लिक हॉलिडे की मांग की गई थी. जस्टिस मेहता ने मौखिक रूप से कहा कि देश में अनगिनत धार्मिक छुट्टियां हैं और अब और की जरूरत नहीं है. जस्टिस मेहता ने मौखिक रूप से कहा कि उनके चाचा, जो राजस्थान के एक जाने-माने वकील थे, कहा करते थे, "भारत छुट्टियों का एक पवित्र देश है." जस्टिस मेहता ने कहा, "कृपया हम इसमें और कुछ न जोड़ें."
बेंच ने कहा कि वह उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें देश में "पब्लिक या गजेटेड हॉलिडे घोषित करने के लिए खास गाइडलाइन" जारी करने के निर्देश भी मांगे गए थे.
जब बेंच ने यह साफ कर दिया कि वह याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो याचिकाकर्ता के वकील ने पब्लिक हॉलिडे के लिए एक जैसी पॉलिसी की मांग की. वकील ने तर्क दिया, “हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है. यूनियन को जवाब देना होगा. (पिटीशन पर) नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं. हालांकि, बेंच इस बात से सहमत नहीं हुई और उसने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि वह इस मामले में विस्तार में फैसला सुनाएगी.
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